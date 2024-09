Feyenoord verliest topspeler aan blessure, NAC-fans maken zich niet geliefd: 'Laat maar liggen, die is dood'

Feyenoord moet het zondagmiddag na 29 minuten doen zonder spits . De Mexicaanse aanvaller lijkt een hamstringblessure te hebben opgelopen en is gewisseld.

Giménez probeert na een klein halfuur de opbouw bij tegenstander NAC Breda eruit te halen. Door zijn been te strekken om een lange bal van Jan van den Bergh te blokkeren, raakt hij echter geblesseerd. De spits gaat er meteen bij liggen en voelt al snel aan de hamstring.

De fans van NAC maken zich vervolgens niet geliefd in De Kuip, door 'Laat maar liggen, die is dood", naar Giménez te roepen. De spits krijgt een behandeling op het veld, maar trekt al snel zijn shirt over zijn hoofd, terwijl er ook een brancard-gebaar te zien is. Ayase Ueda moet voor de aanvaller in de ploeg komen. Onder luid applaus wordt Giménez van het veld gedragen. Het is afwachten hoe ernstig de blessure van de spits is.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Priske hoeft niet te wennen aan Nederland: 'De meningen lees ik niet'

Giménez is sinds het seizoen 2022/2023 eerste spits van Feyenoord. In zijn eerste seizoen voor de Rotterdammers kwam hij tot vijftien competitiedoelpunten voor de club, vorig seizoen waren dat er 23. Het laatste deel van de vorige jaarging scoorde de Mexicaanse spits echter heel moeizaam. Dit seizoen begon Giménez goed, met een hoofdrol in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en twee doelpunten tegen PEC Zwolle. De laatste weken vindt de Mexicaan het net echter weer minder makkelijk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Massale kritiek op Feyenoord-aanwinst na 'kwalijke rol' bij de 0-3 van Bayer Leverkusen

Een aanwinst van Feyenoord maakte geen goede indruk bij de 0-3 van Bayer Leverkusen.