Priske introduceert basisdebutant Osman en verklaart absentie Trauner

Brian Priske heeft met Feyenoord nog geen geweldige seizoensstart gemaakt. Na het winnen van de Johan Cruijff Schaal werden er slechts zes punten gepakt uit vier wedstrijden en werd Feyenoord door Bayer Leverkusen in de Champions League op zijn plaats gezet.

De rol van Priske werd de laatste tijd ook onder de loep gelegd, bijvoorbeeld aan de hand van zijn 'huddles', waarbij de Deense trainer direct na de wedstrijd op het veld nog even een teambespreking doet. Deze week gaf Priske aan daarmee te stoppen. Het lijkt dan ook dat hij zich wat aantrekt van wat men over hem schrijft en zegt. Zelf ziet hij dat niet zo. "De opinies lees ik niet", vertelt hij bij ESPN tijdens de voorbeschouwing op het duel tegen NAC Breda. "Het maakt niet uit of ik in België, Denemarken, Tsjechië of Nederland ben. Ik heb die meningen niet nodig. De enige meningen die ik nodig heb, zijn van de mensen waar ik vertrouwen in heb, de mensen waar ik mee samenwerk. Het bestuur, Dennis (te Kloese, red.), de leden van de technische staf. Andere meningen vormen slechts geluid. Ik ben niet blind, ik ben niet dom. Ik weet natuurlijk hoe het gaat als je niet wint bij een topclub."

LEES OOK: Opstelling Feyenoord tegen NAC Breda bekend: Priske voert twee wijzigingen door na afstraffing

Ibrahim Osman maakt zondag zijn basisdebuut bij Feyenoord. Priske legt even uit wat voor soort speler hij in de jonge Ghanees ziet. "Het is een individuele speler met aanvallende kwaliteiten. Hij is heel snel en kan op alle drie de posities in de aanval uit de voeten. Hij is ook heel dynamisch. Dat is ook een van de redenen waarom hij vandaag speelt." Op een vergelijking met de naar Brighton vertrokken Yankuba Minteh wilde Priske niet te veel ingaan. "We hopen allemaal dat hij het maximale eruit haalt. We weten wat onze spelers kunnen, dat hebben we gezien. Osman kan je een klein beetje vergelijken met Minteh."

Gernot Trauner

Gernot Trauner zit zondag niet eens bij de wedstrijdselectie. Priske vertelt waarom dat zo is. "Het gaat eigenlijk best goed met hem. Hij speelde deze week meer minuten dan we hadden hadden gepland, tegen Groningen en Leverkusen. Hij komt terug van een blessure, die hij had tijdens het EK. We willen hem rustig brengen, het seizoen is nog lang." Een rustdag wil Priske het niet noemen. "Nou, ik zag hem vanochtend om half 10 al op het trainingscomplex, voor professionele voetballers zijn er maar weinig rustdagen."

