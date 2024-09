Opstelling Feyenoord tegen NAC Breda bekend: Priske voert twee wijzigingen door na afstraffing

Feyenoord begint zondagmiddag met een op twee plekken gewijzigd elftal tegen NAC Breda. Gijs Smal vervangt Gernot Trauner, terwijl Ibrahim Osman in de ploeg komt voor Ramiz Zerrouki.

Afgelopen donderdag kreeg Feyenoord in de eigen Kuip een flink pak slaag van de kampioen van Duitsland, Bayer Leverkusen. Het werd in Rotterdam maar liefst 0-4, waarbij alle doelpunten in de eerste helft vielen.

Brian Priske heeft zijn ploeg vervolgens op twee posities gewijzigd. De wederom tegenvallende Zerrouki wordt vervangen door Antoni Milambo, die zondagmiddag op het middenveld speelt. In de aanval krijgt Ibrahim Osman daardoor een basisplek. Gernot Trauner zit helemaal niet bij de selectie voor het duel tegen NAC Breda, op zijn plek staat Thomas Beelen. David Hancko is zijn partner centraal achterin, waardoor er een plekje vrijkomt voor Gijs Smal.

Voor Osman wordt het zijn basisdebuut voor de Rotterdammers. De 19-jarige spits annex buitenspeler wordt dit seizoen gehuurd van Nordsjaelland, waar hij vorig seizoen tien doelpunten maakte en zeven assists gaf in 44 wedstrijden. De Ghanees viel al in tegen FC Groningen (2-2), maar mag nu vanaf de aftrap beginnen.

Opstelling Feyenoord:

Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Hwang, Timber, Milambo; Osman, Gimenez, Paixão.