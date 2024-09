Van Hooijdonk haalt uit naar Priske: 'Dat doen kinderen van veertien, vijftien'

Pierre van Hooijdonk is niet te spreken over de posts die Feyenoord-trainer Brian Priske op Instagram plaatst. Volgens de analist is dat iets voor kinderen van een jaar of veertien, vijftien. Als het aan de oud-Feyenoorder ligt dan focust de Deense oefenmeester zich meer op waar hij voor is aangesteld.

Na het interview van Bas van Veenendaal met Priske constateerde presentator Wytse van der Goot dat de Feyenoord-trainer wel klaar is met het gezeur over de huddle. Volgens Van Hooijdonk is het een goede zaak dat Priske er nu vanaf is gestapt. “Het is de kracht van een trainer, dat je denkt dat je iets hebt wat kan werken. Alleen in Nederland werkt dat niet als je de eerste vijf wedstrijden niet wint. Dan gaan we er kritisch naar kijken en gaan we op alle slakken zout leggen. Dan vind ik het goed dat je er vanaf stapt”, vertelt hij.

LEES OOK: Brian Priske stopt met teambesprekingen op het veld bij Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

Van Hooijdonk is alleen geen voorstander van het social media-gebruik van Priske. “Ik vind overigens die Instagram-posts, dat doen kinderen van veertien, vijftien”, vervolgt hij kritisch. “Die sturen berichtjes met bepaalde meningen. Je bent trainer van Feyenoord. Dat is jouw dagtaak en voor de rest helemaal niks. Spelers zijn een merk geworden, die mogen dat nog best doen. Jij als trainer zijnde moet je gewoon focussen op waar je voor bent aangesteld”, is Van Hooijdonk duidelijk.

LEES OOK: Pastoor spreekt zich uit over Priske en Feyenoord: 'Dat past niet overdreven bij ons land'

Priske is de kapitein op het schip

Collega-analist Royston Drenthe wil niet zo ver gaan dat Priske weg moet blijven bij Instagram. “Uiteindelijk dat hij voor de post kiest is aan hem. Hij is de trainer, dus hij is de baas. Als hij boe zegt, dan zullen de spelers hem volgen”, aldus Drenthe.

“De spelers die hem niet volgen, die kan hij ook net zo goed wegsturen. Hij is de kapitein op het schip op dit moment. Dus hij hoeft dit niet te doen, maar dat hij ervoor kiest snap ik wel. Hij wil een statement maken naar de mensen die kritiek op hem hebben gehad”, besluit Drenthe.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quinten Timber laat volledige perszaal lachen met opmerking over Brian Priske

Quinten Timber en Brian Priske maakten in aanloop naar het Champions League-duel van Feyenoord met Bayer Leverkusen een ontspannen indruk.