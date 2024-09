Brian Priske stopt met teambesprekingen op het veld bij Feyenoord

Brian Priske stapt af van de teambesprekingen op het veld met de spelers van Feyenoord. Met name na het gelijkspel tegen FC Groningen (2-2) van zaterdag klonk veel kritiek op de zogeheten ‘scrum’. Daags voor het Champions League-duel met Bayer Leverkusen vertelt Priske op Instagram dat hij de bespreking in de ban doet.

“Volledige focus op het voetbal en het team. Geen kleine cirkel meer, maar laten we morgen de grote cirkel voelen”, schrijft de Deense trainer bij een foto van de scrum.

Artikel gaat verder onder video

De nabespreking van Priske met al zijn spelers op het veld, na een overwinning, remise of verliespartij, is al enkele dagen onderwerp van gesprek. De Deense coach krijgt veel kritiek op dit ritueel, maar het is iets wat hij al de afgelopen twee seizoen continu heeft gedaan bij zijn vorige werkgever Sparta Praag.

LEES OOK: Waarom Xabi Alonso vorig seizoen al wedstrijden van Feyenoord bekeek

Fans uitten hun onvrede op sociale media en meerdere mediapersoonlijkheden lieten weten de teambesprekingen niet te kunnen waarderen. Priske heeft geluisterd naar de kritiek en stapt ervan af.

Priske luistert opnieuw naar kritiek

De trainer blijkt opnieuw niet doof voor kritiek van de buitenwacht. Hij begon het seizoen bijvoorbeeld in een 3-4-3-formatie, maar stapte daar al snel van af na een tegenvallende seizoensopener tegen Willem II (1-1).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Quinten Timber laat volledige perszaal lachen met opmerking over Brian Priske

Quinten Timber en Brian Priske maakten in aanloop naar het Champions League-duel van Feyenoord met Bayer Leverkusen een ontspannen indruk.