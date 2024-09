Woede Feyenoord-fans richt zich op Priske en nóg iemand: 'Aan Insta Stories heb je niks'

De supporters van Feyenoord zijn diep teleurgesteld over de slechte start van het nieuwe seizoen. Na vier wedstrijden heeft de club pas zes punten verzameld; de nog foutloze koploper PSV heeft er vijftien uit vijf duels. De woede van de supporters richt zich na het 2-2 gelijkspel tegen FC Groningen op twee personen: trainer Brian Priske en directeur Dennis te Kloese.

Priske kreeg na de openingswedstrijd tegen Willem II (1-1) de nodige kritiek omdat hij, in tegenstelling tot voorganger Arne Slot, koos voor een 3-4-3-formatie. Hij bond al snel in en veranderde de formatie naar 4-3-3, maar daarmee zijn de resultaten niet veel beter geworden. Sommige fans ergeren zich aan de wijze waarop Priske zijn ploeg na afloop toesprak en andere spreken hun frustratie uit over de Instagram Stories die de Deense trainer vaak plaatst na wedstrijden, waarin hij met een algemeen tekstje terugblikt op een wedstrijd. Na het gelijkspel tegen Groningen schreef Priske op Instagram: "Een teleurstellend resultaat op het eind. We zullen bij elkaar blijven en harder gaan werken. Eén team."

Het bekende Feyenoord-fanaccount KuipTalk schrijft op X: "De achteruitgang in ons positiespel ten opzichte van vorig seizoen is pijnlijk om te zien. Ik weet dat hij nog niet met zijn sterkste team heeft kunnen spelen, maar als je wilt meedoen om de titel, is er geen tijd. Het gat met PSV is al te groot. Slot was een zeldzaam goede trainer en ik wil Priske wel wat meer tijd geven, maar we hebben in 2,5 maanden eigenlijk maar één goede wedstrijd gezien (uit bij PEC Zwolle). Met Insta Stories en stroere praat over 'fucking intensiteit' win je geen wedstrijden. De tactische teloorgang is vreselijk."

LEES OOK: Been ziet opvallend moment ná wedstrijd Feyenoord: 'Doen ze dit ook bij -10 graden?'

Ook klinkt veel kritiek op Dennis te Kloese. De algemeen en technisch directeur heeft Priske aangesteld. Ook wordt hij verantwoordelijk gehouden voor het verloop van de transferperiode, dat door sommige fans nu al als teleurstellend wordt beoordeeld.

The decline of our positional play compared to last season is so painful to watch. I know Priske hasn't been able to play with the strongest team yet, but when you want to compete for the title there is no time. The gap with PSV is already too big. — KuipTalk (@KuipTalk) September 14, 2024

Sure, Slot was a generational coach and sure, I'm willing to give Priske some more time. But so far we've basically only seen 1 good game (PEC away) in 2.5 months. Insta stories and tough talk about 'fucking intensity' don't win you games. Our tactical decline is terrible. — KuipTalk (@KuipTalk) September 14, 2024

Focus on Dennis Te Kloese, he chose Priske. — Misha (@MishavdWaard) September 14, 2024

En wellicht is Priske idd een mismatch, maar dan is dat ook Te Kloese en de rvc hun fout want dat had je op voorhand beter moeten inschatten. Ik geloof alleen niet dat Priske een slechte trainer is. — Jesper (@Sinisalsa) September 14, 2024

Smal, Nadje, Nieuwkoop enz basis. Er zijn zoveel financiële mogelijkheden en dan zo’n selectie samenstellen. Het duurt bij de Feyenoord supporter altijd wat langer maar geef het 4-6 weken maximaal en dan eist iedereen het vertrek van de hoofdschuldige: Dennis te Kloese — . (@LFR1908) September 14, 2024

Niet naar Priske wijzen. Te simpel. Selectie niet op orde. Jarenlang geen geld; kan je ook weinig verwachten. Dit jaar geen excuus.



Te laat. Te mager. Te weinig. Misschien gaat het nog draaien, maar dan is schade al groot.



Te Kloese: ik wil een fulltime technisch directeur https://t.co/Wg2actLKIP — FC ROTTERDAM (@fcrotterdam) September 14, 2024

Ongelofelijk na 3 mooie jaren, komt er een mager jaar.



Te Kloese is hier schuldig aan. Gefaald om de juiste spelers te halen.



Priske zie ik voor de Kerst al opstappen.#groFEY — -tommy- (@tommypijkeren) September 14, 2024

Bedankt Dennis te Kloese voor:



Aanstellen #Priske



Niet vervangen van #Wieffer en #Minteh



Weer op vakantie gaan tijdens window



Dramatische selectie samenstellen zonder ook maar één directe versterking



Ueda/Ivanusec/Lingr/Zerrouki voor 35m halen (70m incl salaris)#groFEY — . (@LFR1908) September 14, 2024

Trauner is klaar, Smal kan niets. En ik heb nul vertrouwen in Priske. — Ché (@Che_minee) September 14, 2024

Priske zo op insta:



“My boys did everything they could, but it was not enough. We forget this and look forward to Thursday. All focus on Champions League ❤️” pic.twitter.com/AkR2uG6l1P — Orrie 🇵🇸🇾🇪🇳🇬 (@MeesterOrkun) September 14, 2024