Feyenoord geeft veilige voorsprong uit handen in Groningen en weet wéér niet te winnen

Feyenoord heeft een punt overgehouden aan het traditioneel lastige uitduel bij FC Groningen: 2-2. De ploeg van trainer Brian Priske kwam voor rust op voorsprong door een ongelukkig eigen doelpunt van , waarna de Rotterdammers in de tweede helft in veilige haven leek te brengen. Door twee late goals van invaller stond er na 90 minuten spelen echter tóch een gelijkspel op het bord.

In de aanloop naar dit duel moest Feyenoord-trainer Priske twee wijzigingen doorvoeren. Debutant Jordan Lotomba verving de vertrokken Geertruida, terwijl Nadje voor het eerst in de basis stond op de positie van de geschorste Ramiz Zerrouki. Ook bij FC Groningen werd er tweemaal geschoven in de opstelling. Het jonge talent Thijmen Blokzijl moest de plek van de geblesseerde Marco Rente opvullen. Bovendien haakte Tika de Jonge af in de warming-up, waardoor Stije Resink, vlak voor het einde van de transferperiode overgekomen van Almere City, onverwacht zijn debuut maakte.

Zowel FC Groningen als Feyenoord waren tot vandaag nog ongeslagen, maar de promovendus kon meer tevreden zijn over de seizoenstart dan de Rotterdammers. Feyenoord verspeelde tegen Willem II en Sparta al tweemaal punten en kende een weinig overtuigend begin van de Eredivisie. Ook vandaag begon de ploeg weifelend én in een volgepakte Euroborg hield de ploeg van Dick Lukkien eenvoudig stand. Na ruim een half uur verschalkte Van Bergen met een onbedoelde kopbal echter zijn eigen doelman én hielp daarmee het tot dat moment zoekende Feyenoord in het zadel. Na de 0-1 kregen Bart Nieuwkoop, Paixão en Santiago Giménez de kans om de score nog voor de theepauze te verdubbelen, maar een treffer was aan geen van hen besteed.

Ook na rust hadden de Groningers enorm veel moeite om tot kansen te komen, maar door de minimale marge bleef de plaatselijke FC in de wedstrijd. Daarbij dankte FC Groningen doelman Etienne Vaessen, die zich onderscheidde door wederom Giménez en Paixão van scoren te houden. Na ruim een uur spelen roken namens de thuisploeg Van Bergen en Marvin Peersman aan de gelijkmaker, maar Timon Wellenreuther hield zijn doel schoon.

Kort daarna kwam Ayase Ueda voor de wederom tegenvallende Giménez binnen de lijnen én kopte Paixão op aangeven van Lotomba raak. Hiermee leek Feyenoord de tweede Eredivisieoverwinning van het seizoen veilig te stellen, maar na de 0-2 kwam FC Groningen uit het niets terug in de wedstrijd. Tien minuten voor tijd bracht een IJslandse invaller de spanning namelijk volledig terug. Willumsson poeierde fantastisch raak én liet Feyenoord in de slotfase toch nog wankelen. Met de terugkerende Gernot Trauner in de gelederen leek Feyenoord de winst echter alsnog veilig te stellen, maar een sublieme kopstoot van Willumsson bezorgde de ploeg van Priske alsnog het derde puntverlies.

