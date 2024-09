Brian Priske is niet blij en bijt van zich af na vraag van Valentijn Driessen

Feyenoord-trainer Brian Priske is niet gediend van enkele reacties naar aanleiding van de wissel van in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam op 25 augustus. De Deense opvolger van Arne Slot besloot de middenvelder in de tweede helft voortijdig naar de kant te halen. Timber was zowel zicht- als hoorbaar niet blij met zijn wissel en ook in de media werd met veel verbazing gereageerd op het besluit van Priske. De oefenmeester is echter van mening dat een aantal meningen ‘respectloos’ waren.

De wissel van Timber op Het Kasteel hield de gemoederen bezig. Feyenoord speelde een moeizame wedstrijd op bezoek bij Sparta. Het kwam in de eerste helft op een 1-0 achterstand en het was Timber die in de tweede helft voor de gelijkmaker zorgde. Niet lang na zijn doelpunt werd de Oranje-international echter naar de kant gehaald. Het besluit van Priske leidde tot onbegrip bij onder meer Rafael van der Vaart. De voormalig profvoetballer van onder meer Ajax en Real Madrid sprak zijn vermoeden uit dat de spelers van Feyenoord ‘niet enthousiast’ zijn over Priske. Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad zei dat Timber het aanzien van de trainer ‘een beetje heeft beschadigd’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Gefrustreerde Timber meldt zich voor de camera: 'Je vraagt het en geeft zelf antwoord'

Priske hoort ‘respectloze’ meningen

Bijna drie weken na de ontmoeting tussen Sparta en Feyenoord komt Valentijn Driessen op de persconferentie van Priske nog even terug op de wissel van Timber. De Deen vertelde dat hij het een en ander heeft meegekregen van de discussie die was ontstaan. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik verbaasd was. Ik verbaas me soms over wat er allemaal gebeurt in het voetbal. Meningen zullen er altijd zijn. Dat is onderdeel van deze sport en van mijn werk. Ik vind het eigenlijk wel leuk, maar ik vind het niet fijn als er geen respect wordt getoond. En sommige meningen waren respectloos richting mij en ook naar Quinten”, zo klonk het.

LEES OOK: Brian Priske heeft op vrijdag een belangrijke mededeling voor Feyenoord-selectie

Priske staat nog altijd achter zijn beslissing om Timber voortijdig naar de kant te halen. “Soms moet je een beetje vooruitdenken, zeker als je een oud-voetballer bent. Dan ken je het spel. Quinten was op dat moment nog fitter aan het worden. Als hoofdtrainer is het mijn verantwoordelijkheid om voor hem te zorgen en hem te beschermen vanuit fysiek oogpunt, zodat hij geen terugslag krijgt. Dat is wat ik in die wedstrijd deed. Natuurlijk wil ik liever niet een van mijn belangrijke spelers wisselen, maar soms moet ik lastige keuzes maken. Oók in een wedstrijd waarin ik hem misschien wel nodig had”, aldus Priske.

Timber maakt goede indruk bij Oranje

De hoofdtrainer van Feyenoord denkt dat de voortijdige wissel op Het Kasteel een van de redenen was waarom Timber zich in een ‘goede flow’ meldde bij het Nederlands elftal. De middenvelder maakte in zowel de Nations League-wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina als Duitsland zijn opwachting als invaller. Tegen Bosnië en Herzegovina had hij nog een belangrijk aandeel in de 4-2. Timber veroverde de bal, dribbelde richting de zestien en haalde vervolgens uit. Zijn inzet werd matig verwerkt door de Bosnische doelman, waardoor Wout Weghorst van dichtbij binnen kon schieten.

Bekijk hieronder het fragment van de persconferentie.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Voor Brian Priske springt één tegenstander ertussenuit in de Champions League

De trainer van Feyenoord laat zijn licht schijnen over de Champions League-loting.