Brian Priske heeft op vrijdag een belangrijke mededeling voor Feyenoord-selectie

Feyenoord-supporters weten daags voor het duel met FC Groningen nog niet wie de nieuwe aanvoerder is. Brian Priske moet na het vertrek van naar RB Leipzig een nieuwe captain aanwijzen, maar wil eerst zijn volledige selectie inlichten over zijn beslissing alvorens het publiekelijk kenbaar te maken. Priske heeft naar eigen zeggen zijn keuze al gemaakt, maar de buitenwereld krijgt pas in de uitwedstrijd tegen FC Groningen duidelijkheid.

Geertruida droeg in de eerste vier officiële wedstrijden van dit seizoen de aanvoerdersband bij Feyenoord, maar eigenlijk hield iedereen in Rotterdam-Zuid en omgeving rekening met een vertrek van de verdediger. Hij kon vorig jaar al naar RB Leipzig, maar toen kozen de Duitsers op het laatste moment toch voor iemand anders. Een jaar later meldde RB Leipzig zich opnieuw bij Feyenoord en Geertruida en dit keer kwam het wel van een transfer. Een aderlating voor de Rotterdammers. Geertruida was niet enkel defensief en aanvallend van grote waarde voor zijn ploeg, maar ook dé leider.

Voor Priske betekende het vertrek van Geertruida naar RB Leipzig dat hij een nieuwe aanvoerder moest gaan aanwijzen. Dat heeft hij inmiddels gedaan. “Ik heb het eerder al gezegd: we hebben veel goede spelers in de selectie en we hebben veel spelers met veel ervaring en leiderschapskwaliteiten”, zo vertelde de Deense oefenmeester vrijdagmorgen op de persconferentie, daags voor de ontmoeting met FC Groningen. “Ik heb die spelers verteld wie de aanvoerder wordt, maar de rest van het team weet het nog niet. Donderdagochtend was nog niet iedereen van de partij toen we een meeting hadden. Mijn voorkeur gaat er naar uit om het hen eerst te vertellen, voordat ik het aan jullie (de pers, red.) vertel.”

Hancko of Timber?

De media en buitenwereld moeten dus nog even wachten. “Morgen (zaterdag, red.) zien jullie de nieuwe aanvoerder met de band om in Groningen. Ik heb mijn beslissing al gemaakt en de aanvoerdersgroep verteld wie de eerste aanvoerder wordt. Later vandaag (vrijdag, red.) krijgt ook de rest van het team het te horen”, zo klonk het. Op social media wordt er al voorzichtig gefilosofeerd over wie de opvolger wordt van Geertruida. Dávid Hancko en Quinten Timber lijken de belangrijkste kandidaten. Zowel Hancko als Timber maakt al sinds de zomer van 2022 onderdeel uit van de selectie. Hancko speelde tot op heden 97 wedstrijden voor Feyenoord, bij Timber staat de teller op 78 duels. De middenvelder maakte afgelopen week nog tweemaal zijn opwachting in het Nederlands elftal.

