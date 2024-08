Voor Brian Priske springt één tegenstander ertussenuit: 'Het kan een voordeel zijn dat we thuis spelen'

Voor Feyenoord-trainer Brian Priske springt één club ertussenuit bij de loting voor de Champions League: zijn oude werkgever Sparta Praag. Deze zomer maakte Priske de overstap van Sparta Praag naar Feyenoord, maar in De Kuip treft hij de Tsjechische ploeg in de competitiefase van de Champions League.

Sparta Praag is een van de acht ploegen waartegen Feyenoord het opneemt in het miljardenbal. Priske werd de afgelopen twee seizoenen kampioen van Tsjechië met Sparta. "Het wordt voor mij een speciale ervaring om tegen hen te spelen. Voor ons kan het een voordeel zijn dat we hen thuis treffen, want ik weet hoe bijzonder de Europese avonden in Praag kunnen zijn", zegt de trainer op de website van Feyenoord. Sparta is overigens niet alleen de oude club van Priske, maar ook van verdediger Dávid Hancko.

Priske weet dat De Kuip ook voor een magische sfeer kan zorgen op Europese avonden. "Daar heb ik zeer hoge verwachtingen van. Ik kijk heel erg uit naar ons avontuur in de Champions League." Door de nieuwe opzet van het team speelt Feyenoord minstens acht wedstrijden in de Champions League. "Ik vond het interessant om te zien en ben benieuwd welke impact deze competitievorm gaat hebben. Elke speelronde kan er veel veranderen en de uitkomst is daardoor lastiger te voorspellen."

Feyenoord heeft op dit moment even vrijaf. Doordat de wedstrijd tegen Ajax is afgelast, en er een interlandperiode aan komt, speelt Feyenoord pas op 14 september weer (uit tegen FC Groningen). Daarna, op 17, 18 of 19 september, wacht de eerste Champions League-wedstrijd. "Het eerste deel van het seizoen is op deze manier een beetje abrupt geëindigd. We trainen nu door tot en met zaterdag, daarna zullen er veel jongens weggaan met internationale verplichtingen en trainen we met een kleine groep verder."

