Domper voor Feyenoord en Priske: steunpilaar moet onder het mes en is weken absent

Feyenoord kan 'meerdere weken' niet beschikken over middenvelder annex buitenspeler , zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De onbetwiste basisspeler moet een operatie aan zijn linkerknie ondergaan en wacht daarna een herstelperiode.

Stengs zal deze week nog onder het mes gaan, schrijft de Stadionclub. Daarna wacht dus een herstelperiode die meerdere weken in beslag zal gaan nemen. "Het betreft niet de knie waar hij in augustus 2017 zwaar aan geblesseerd raakte", meldt Feyenoord. Als speler van AZ scheurde Stengs destijds zijn kruisband, waardoor hij pas in oktober 2018, na een absentie van 432 dagen, zijn rentree maakte.

Ook onder Priske, deze zomer aangesteld als opvolger van Arne Slot, is Stengs tot nu toe steevast verzekerd van een basisplaats. De achtvoudig Oranje-international moest alleen het treffen met Willem II (1-1) tijdens de eerste Eredivisiespeelronde - wegens ziekte - aan zich voorbij laten gaan. Een week later had hij met een goal en twee assists een groot aandeel in de uitzege op PEC Zwolle (1-5).

Stengs was bijna vertrokken bij Feyenoord

Eerder deze zomer was Stengs dichtbij een vertrek bij Feyenoord. De speler had Charlotte FC, spelend in de Amerikaanse MLS, zelfs reeds zijn jawoord gegeven. Nadat hij de medische keuring had doorlopen voelde Stengs echter 'opeens niet meer het volledige vertrouwen', zo liet hij weten tegenover De Telegraaf. Er werd namelijk littekenweefsel op zijn (rechter)knie aangetroffen, waardoor Charlotte FC opnieuw met Feyenoord om tafel wilde. Dat deed Stengs vervolgens besluiten alsnog in Rotterdam-Zuid te blijven. Zijn contract in De Kuip loopt nog door tot medio 2027.

You got this, Calvin! 💪♥️ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 29, 2024

