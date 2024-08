Stengs openhartig over afgeketste transfer: ‘De knie is oké, maar de medici zagen littekenweefsel’

heeft zich uitgesproken over zijn geklapte transfer naar het Amerikaanse Charlotte FC. De overgang naar de MLS-club voor een transfersom van acht miljoen euro leek in kannen en kruiken, maar de medische keuring zorgde voor twijfel bij de Amerikanen, waarna de Feyenoord-speler zelf de stekker uit de transfer trok.

“Ik besefte steeds meer hoe goed ik het bij Feyenoord heb en wil daar blijven. Ik heb zin in het nieuwe seizoen en zin in de Champions League”, concludeert Stengs in gesprek met De Telegraaf. De aanvaller annex middenvelder twijfelde er bovendien al enorm aan of ‘dit al het moment was om het Amerikaanse avontuur aan te gaan’. “Beau en ik zijn net de ouders geworden van onze prachtige zoon Saint.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Duidelijkheid over transfer Stengs, aanvaller komt met eerste reactie

Waarom Stengs aanvankelijk dan toch zijn jawoord gaf aan de Amerikaanse club? “In de eerste plaats omdat Charlotte FC me gewoon een heel goed contractvoorstel deed. Daarnaast stemde ik in, omdat ik avontuurlijk ben ingesteld. En omdat ik heel goede verhalen hoorde over de stad Charlotte en de staat North Carolina.”

LEES OOK: Talent Feyenoord wordt verhuurd en weet waar hij komend seizoen speelt

Na de medische keuring in Londen ging de Amerikaanse overstap alsnog in rook op. “Na de medische keuring voelde ik opeens niet meer het volledige vertrouwen”, verklapt Stengs, die toegeeft dat het met zijn knie te maken heeft. “Daar vonden de doktoren iets van. De testresultaten werden naar Amerika gestuurd en daarna wilde de club weer in gesprek met Feyenoord. Dat voelde niet goed.”

LEES OOK: Van Gelder: 'Misschien denkt hij: Koeman ziet me niet zitten, ik ga niet voor Oranje spelen'

Tijdens de medische keuring kwam aan het licht dat de knie van Stengs niet in orde is, maar daar is achtvoudig Oranje-international het niet mee eens. “Dat vind ik het vervelende van dit alles. Die knie is gewoon oké. Maar door de operatie die ik heb ondergaan, zagen de medici littekenweefsel. Dat zie je namelijk in elke geopereerde knie. Maar voor Charlotte FC was dat een ding. Terwijl ik na mijn operatie 95 procent van alle minuten voor Feyenoord heb gespeeld. En in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal voelde ik me topfit.”

Langer verblijf bij Feyenoord

Door de mislukte overgang naar Charlotte FC is Stengs ‘veroordeeld’ tot een langer bij Feyenoord. De 25-jarige aanvaller vindt het desalniettemin niet moeilijk om de knop om te zetten. “Door het lange wachten in Londen kreeg ik de tijd om alles nog eens voor mezelf op een rijtje te zetten. De club, het prachtige stadion, het Legioen dat me altijd heeft gesteund en het spelen in de Champions League: voor mij was het duidelijk wat ik wilde. Ik sta tot de zomer van 2027 onder contract bij Feyenoord en ga alles geven wat ik in me heb”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wassim Essanoussi verlaat Feyenoord en verschijnt direct in shirt van Ajax

Wassim Essanoussi heeft zich niet populair gemaakt bij de supporters van Feyenoord.