Duidelijkheid over transfer Stengs, aanvaller komt met eerste reactie

vertrekt definitief niet naar Charlotte FC. De Amerikaanse club en Feyenoord kwamen er uiteindelijk toch niet uit, terwijl eigenlijk alles al in kannen en kruiken leek. Stengs besloot eveneens op het laatste moment Rotterdam toch niet te willlen verlaten.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat Feyenoord en Charlotte FC tot een akkoord zijn gekomen over de transfer van Stengs. Dat bleek echter voorbarig: na de medische keuring behielden de Amerikanen toch wat twijfels over de fysieke gesteldheid van de Nederlander, weet Marcel van der Kraan van De Telegraaf. Charlotte FC wilde vervolgens toch weer met Feyenoord om tafel, iets wat Stengs niet waardeerde. Hij miste wat vertrouwen van zijn nieuwe club.

Bovendien had Stengs al langer twijfels over deze overstap. De reactie van Charlotte FC op de keuring was de druppel die de emmer deed overlopen; de Feyenoorder besloot liever in Rotterdam te blijven. De transfer lijkt momenteel helemaal van tafel. Door deze samenloop van omstandigheden is het onduidelijk of Feyenoord nog achter de potentiële opvolger Ibrahim Osman aangaat, die al zo goed als binnen zou zijn.

Tegenover De Telegraaf reageerde Stengs al kort over het uitblijven van een transfer. "Ik besefte steeds meer hoe goed ik het heb bij Feyenoord en wil daar blijven. Ik kom terug naar Feyenoord en zal daar alles geven voor de club, mijn medespelers en de fans. Ik heb zin in het nieuwe seizoen en het spelen in de Champions League."

