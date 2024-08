Ian Maatsen moest om pijnlijke reden weg bij Feyenoord: 'Dit deed pijn, ik wilde stoppen'

wilde stoppen met voetbal toen Feyenoord besloot niet met hem verder te gaan, zo heeft de nieuwste aanwinst van het Engelse Aston Villa aangegeven in gesprek met Helden Magazine. Maatsen zijn vader heeft ervoor gezorgd dat de linksback is blijven voetballen, wat achteraf gezien een hele goede beslissing is geweest.

Maatsen werd op dertienjarige leeftijd weggestuurd bij de jeugdopleiding van Feyenoord. De Rotterdammers hebben Maatsen naar eigen zeggen nooit de échte reden voor zijn vertrek verteld: "Ik kan me dat gesprek nog goed herinneren. Ze zeiden dat ik 'geen spelbeleving' had. Ik geloof daar nog steeds niks van", stelt Maatsen: "De echte reden weet ik dat tot op de dag van vandaag niet."

De beslissing van Feyenoord om afscheid te nemen van Maatsen heeft veel invloed gehad op de international van het Nederlands elftal: "Toen ik bij Feyenoord werd weggestuurd, deed dat pijn. Mijn mental coach heeft me toen heel erg geholpen. Ik was eigenlijk klaar met voetbal en wilde stoppen", legt Maatsen eerlijk uit. "Mijn vader heeft me overgehaald om te blijven voetballen."

Uiteindelijk is Maatsen via Chelsea, Burnley en Borussia Dortmund terechtgekomen bij Aston Villa, nadat hij vorig seizoen deelnam aan de Champions League-finale en met Oranje op het EK stond. Een terugkeer naar Feyenoord lonkte in de tussentijd ook nog even: "Ik heb tegen Arne Slot eerlijk gezegd dat mijn toekomst in Engeland lag. Toen er een akkoord was tussen Chelsea en Burnley heb ik Arne als eerste gebeld om te vertellen dat ik voor Burnley ging kiezen, dat vond ik wel zo netjes", besluit de linksback.