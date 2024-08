Feyenoord akkoord met miljoenenbedrag: Stengs kan 6700 kilometer verderop aan de slag

Feyenoord heeft een akkoord bereikt met het Amerikaanse Charlotte FC over een transfer van . De aanvallende middenvelder annex buitenspeler kan voor ruim acht miljoen euro verkassen naar de club uit de MLS.

Stengs, die een vierjarig contract kan tekenen, gaat volgens De Telegraaf op korte termijn pas een beslissing neemt of hij zijn carrière op deze leeftijd al wil voorzetten in Amerika. Hij zou aan de slag gaan in Charlotte, North Carolina, hemelsbreed 6700 kilometer verwijderd van Rotterdam.

Volgens De Telegraaf blijkt uit het 'ultieme voorstel' van Charlotte dat de persoonlijke voorwaarden geen probleem zullen vormen. Stengs hoeft dus alleen maar groen licht te geven voor de transfer. Naar verwachting hakt hij begin volgende week de knoop door.

Stengs miste openingsduel door ziekte

Stengs ontbrak zaterdag in de selectie van Feyenoord voor de openingswedstrijd tegen Willem II (1-1). Feyenoord communiceerde dat hij ziek is. Stengs streek vorig jaar voor zes miljoen euro neer bij Feyenoord en heeft nog een contract tot medio 2027.

