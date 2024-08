Feyenoord met drie wijzigingen na uitvallen van basisspeler in warming-up

De opstelling van Feyenoord voor de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen is bekend. De nummer twee van het afgelopen seizoen speelt om 16.30 uur tegen promovendus Willem II in de eigen Kuip.

De nieuwe trainer Brian Priske moet noodgedwongen drie wijzigingen doorvoeren ten opzichte van de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. De jonge publiekslieveling Gjivai Zechiël zit op de bank, terwijl Calvin Stengs ziek is. Daardoor hebben Antoni Milambo en Luka Ivanusec een basisplaats. Verder is Thomas Beelen op het laatste moment geblesseerd uitgevallen in de warming-up, waardoor Neraysho Kasanwirjo start. Quinten Timber nog niet klaar voor een basisplaats, al zou hij wel kunnen invallen.

Afgezien van de noodgedwongen wijzigingen houdt Priske vast aan zijn 'Johan Cruijff Schaal-opstelling'. Dat betekent onder meer dat ex-Willem II'er Timon Wellenreuther zijn plek behoudt als eerste keeper. Dat is geen verrassing, maar Priske liet eerder blijken dat op 10 augustus – vandaag dus – het definitieve besluit zou vallen over de eerste doelman. Wellenreuther krijgt de voorkeur boven Justin Bijlow.

Hoewel Feyenoord tegen PSV liefst vier doelpunten moest incasseren, houdt Priske achterin vast aan Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko, terwijl Bart Nieuwkoop en Marcos López als wingbacks opereren. Aanwinst Gijs Smal is wel weer fit bevonden en zou als invaller zijn debuut kunnen maken.

Feyenoord wist vorige week vier keer te scoren tegen PSV, waarbij Santiago Giménez met twee treffers en een assist erg belangrijk was. Hij is dan ook zeker van zijn plek in de punt van de aanval. Naast hem staan Igor Paixão en Ivanusec. Aanwinst Julián Carranza is inmiddels fit en maakt ook deel uit van de wedstrijdselectie, waardoor de oefenmeester voorin meer keuze heeft.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Kasanwirjo, Hancko; Nieuwkoop, Zerrouki, Milambo, Lopez; Paixão, Gimenez, Ivanusec..

Opstelling Willem II: Didillon-Hödl; Tirpan, Behounek, St. Jago; Doodeman, Bosch, Lachkar, Meerveld, Sigurgeirsson; Sandra, Vaesen.

