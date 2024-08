Priske onthult hoe Bijlow reageerde op slecht nieuws

Brian Priske heeft laten weten hoe heeft gereageerd op het nieuws dat hij het seizoen als tweede doelman begint. Volgens de nieuwe trainer van Feyenoord pakt de sluitpost het goed op en gedraagt hij zich uiterst professioneel.

In aanloop naar de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV kwam naar buiten dat Priske ervoor kiest om, in tegenstelling tot zijn voorganger Arne Slot, het seizoen te beginnen met Timon Wellenreuther als eerste keeper. Bijlow gold jaren als eerste doelman in Rotterdam-Zuid en stelde zich voorafgaand aan het duel in Eindhoven professioneel op.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: De Oranjezomer verklapt hoeveel Feyenoord echt wil hebben voor Lutsharel Geertruida

Daar is de afgelopen week geen verandering in gekomen, zo vertelt Priske op de persconferentie van vrijdag in aanloop naar het thuisduel met Willem II. “Bijlow is heel professioneel. Dat was vorige week al zo. Tijdens de wedstrijd was hij fantastisch, heeft hij het team continu gesteund.” Toch oogde de doelman na afloop van de wedstrijd tegen PSV wat ongemakkelijk, zo werd geconstateerd. “Justin gedraagt zich heel verantwoordelijk en heeft geprobeerd het team zo goed mogelijk te motiveren. Hij traint sterk en doet zijn werk. Dat doet hij op geweldige wijze”, laat Priske zich uit.

LEES OOK: Feyenoord slaat toe: Brian Priske kan spoedig nieuwe aanwinst verwelkomen

Debuut in De Kuip

Dit weekend mag Priske zich opmaken voor zijn eerste officiële thuiswedstrijd als oefenmeester van Feyenoord. Zaterdagmiddag komt Willem II op bezoek in De Kuip. Twee aanwinsten zitten tijdens dat duel voor het eerst bij de wedstrijdselectie. Zowel Gijs Smal als Julián Carranza waren tot dusver niet fit genoeg om minuten te maken, maar kunnen in de eerste competitiewedstrijd wel meedoen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans zingen kwetsend spreekkoor na wissel Noa Lang

Na de wissel van Noa Lang in de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord klonk een kwetsend spreekkoor richting de aanvaller.