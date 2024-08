Feyenoord-fans zingen kwetsend spreekkoor na wissel Noa Lang

Na de wissel van in de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord klonk een kwetsend spreekkoor richting de aanvaller. Vanuit het uitvak werd gescandeerd ‘Joden lopen altijd weg’.

Lang, in de negende minuut de maker van het openingsdoelpunt, heeft een verleden bij Feyenoord. Hij speelde tussen 2005 en 2013 in de jeugdopleiding. Lang brak in het betaald voetbal echter door bij Ajax en was ook in de jeugdopleiding van Feyenoord al een uitgesproken Ajacied.

Zijn Ajax-verleden wordt hem nagedragen door de Feyenoord-fans, die in het Philips Stadion massaal het kwetsende spreekkoor inzetten toen de buitenspeler werd gewisseld. Lang werd bij een 3-2 stand vervangen door Couhaib Driouech, die even daarna de assist gaf op mede-invaller Guus Til voor de 3-3.