Priske verklaart keuze voor Wellenreuther als eerste doelman bij Feyenoord

Niet maar is komend seizoen de eerste doelman bij Feyenoord. Volgens Feyenoord-trainer Brian Priske was het geen makkelijke keuze, mede omdat hij de luxe heeft om te kiezen uit twee hele goede doelmannen.

“Het is een lange voorbereiding geweest”, vertelt Priske in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. “We hadden de tijd om naar iedereen te kijken en om vervolgens de beslissing te maken. Het is belangrijk om te weten dat het geen makkelijke beslissing was. We hebben twee hele goede keepers, dus dat is echt een luxeprobleem. Het was niet makkelijk, maar uiteindelijk koos ik voor Timon.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vertrek aanstaande: 'Feyenoorder met 143 duels wordt naar uitgang gedwongen'

Priske heeft het vrijdag aan de keepers medegedeeld in een individueel gesprek. “Ik denk dat het belangrijk is om zulke dingen een op een te doen. Het is belangrijk om het vertrouwen van de spelers te krijgen, zeker als het gaat om de beslissing van Justin. Het is voor hem een moeilijke beslissing”, aldus de oefenmeester, die erkent dat deze beslissing voor de langere termijn is. “Het is belangrijk om in deze positie consistent te zijn en om hem en het team vertrouwen te geven."

LEES OOK: Verhuur Buonanotte aan Feyenoord ‘geen uitgemaakte zaak’, ook alternatief besproken

De keuze van Priske is voor Bijlow een bittere pil, maar desalniettemin gaat de Oranje-international hier goed mee om. “Justin is de afgelopen dagen heel professioneel geweest, ook gisteren op de training. Dat is ook zoals ik het had verwacht en zoals het moet zijn. Ik heb groot respect voor Justin, voor hoe hij met deze situatie omgaat. Maar dit is ook voetbal en nu is het aan hem om nog harder te werken.”

Brian Priske verklaart zijn keuze voor Timon Wellenreuther als eerste doelman 💬#psvfey — ESPN NL (@ESPNnl) August 4, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans zien één lichtpunt tegen Benfica: ‘Misdaad als hij op de bank belandt’

Feyenoord speelde een overwegend kansloze oefenwedstrijd tegen Benfica, maar de supporters van de club zagen wel één lichtpunt.