Vertrek aanstaande: 'Feyenoorder met 143 duels wordt naar uitgang gedwongen'

De keuze voor als eerste keeper bij Feyenoord 'duwt richting de uitgang', zo schrijft Voetbal International zondagmiddag. Wellenreuther begint het seizoen als eerste keus van de nieuwe trainer Brian Priske, waardoor Bijlow op de bank belandt.

Voor het eerst in zijn carrière wordt Bijlow op sportieve gronden gepasseerd. Een 'pijnlijke' realiteit, zo stelt clubwatcher Martijn Krabbendam. De journalist gaat ervan uit dat Wellenreuther voorlopig het vertrouwen krijgt en dat Bijlow geduld zal moeten hebben, ondanks dat Priske heeft aangegeven dat niemand zeker is van een basisplek, inclusief de doelman. Eerder zei Priske zelfs dat de beslissing pas valt tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II op zaterdag.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Verhuur Buonanotte aan Feyenoord ‘geen uitgemaakte zaak’, ook alternatief besproken

Krabbendam benadrukt echter dat weinig trainers in deze situatie snel van doelman zullen wisselen en denkt dat Bijlow voor een vertrek staat. "Vorig seizoen was hij nog dicht bij een transfer naar het Manchester United van manager Erik ten Hag, maar een blessure dwarsboomde die overgang. Ook andere clubs hadden toen interesse in de keeper, zoals een aantal uit La Liga. Nu is er géén blessure die een bijna onvermijdelijk vertrek in de weg staat."

De 26-jarige Bijlow speelt al zijn hele carrière voor Feyenoord en stond 143 keer onder de lat in officiële wedstrijden. Blessureleed hield hem geregeld aan de kant en in zijn absentie bleek Wellenreuther een waardig vervanger. Nu krijgt de Duitser de kans vanaf het begin van het seizoen. Het contract van Bijlow bij Feyenoord loopt nog twee jaar door.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wat gebeurt er als PSV – Feyenoord in een gelijkspel eindigt?

Mocht er geen winnaar komen na negentig minuten in de Johan Cruijff Schaal, wat gebeurt er dan?