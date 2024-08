‘Keeperskwestie Feyenoord opgelost: dit is de eerste keuze van Priske’

zal het seizoen beginnen als eerste doelman van Feyenoord, zo weet het doorgaans betrouwbare 1908.nl. De Duitser troeft daarmee af, die de afgelopen jaren steevast eerste keuze was in De Kuip.

Nieuwe trainer Brian Priske wilde zich tot dusver niet uitlaten over wie zijn eerste keuze onder de lat zou worden. De Deen liet vrijdagmiddag op de persconferentie weten dat hij wel al een beslissing zou hebben genomen, maar dat hij die nog niet met het publiek wilde delen. Het lijkt er dus op dat Wellenreuther de strijd om een plek onder de lat heeft gewonnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Verhuur Buonanotte aan Feyenoord ‘geen uitgemaakte zaak’, ook alternatief besproken

Volgens bovengenoemd medium is de deelname van Bijlow aan het Europees kampioenschap, waar hij als derde keuze op de bank zat, een van de redenen voor Priske om voor Wellenreuther te kiezen. Bijlow kon namelijk pas later in de voorbereiding aansluiten bij de Rotterdammers. De Oranje-international weet zich te schikken in zijn nieuwe rol van tweede doelman.

LEES OOK: Verbazing over gebrek aan leegloop bij Feyenoord: ‘Begrijp niet dat hij hier nog speelt’

Wellenreuther maakte twee jaar geleden op huurbasis de overstap naar Feyenoord, dat hem afgelopen zomer definitief overnam van Anderlecht. In zijn eerste twee seizoenen in De Kuip gold de Duitser als tweede keuze achter Bijlow, maar mede door veel blessureleed van laatstgenoemde kwam de Duitser al veertig duels in actie. Daarin wist hij veel indruk te maken, terwijl hij zestien keer zijn doel schoonhield en 37 keer moest incasseren. Zondagavond om 18.00 uur zal Wellenreuther in de basis staan wanneer Feyenoord het in Eindhoven tegen PSV opneemt in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord-fans zien één lichtpunt tegen Benfica: ‘Misdaad als hij op de bank belandt’

Feyenoord speelde een overwegend kansloze oefenwedstrijd tegen Benfica, maar de supporters van de club zagen wel één lichtpunt.