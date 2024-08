Priske mysterieus over spelersdilemma: 'Maar geen zorgen, zondag staat daar iemand'

Brian Priske heeft vrijdagmiddag op de persconferentie in aanloop naar PSV - Feyenoord niet willen aangeven wie aankomende zondag in het doel staat van de Rotterdammers. De Deense coach gaf aan zijn keuze al gemaakt te hebben, maar wilde die nog niet met de rest van Nederland delen.

Feyenoord heeft met Justin Bijlow en Timon Wellenreuther twee uitstekende keepers onder contract. Eerstgenoemde is niet altijd fit, waardoor Wellenreuther geregeld in de basis staat. Voor het duel tegen PSV zijn ze beiden beschikbaar, maar Priske wil er niks over kwijt. "Aankomende zondag staat daar een speler met twee handschoenen aan. Mogelijk heb ik mijn keuze al aan de keepers doorgegeven. Maar ik weet het al."

"Natuurlijk ga ik dat niet aan jullie vertellen. Ik denk niet dat dat de correcte manier is. Het is beter om eerst aan mijn eigen team te vertellen wie er gaat spelen. Bovendien ziet er hier een coach naast me (Peter Bosz, red.) die dingen kan voorbereiden. Ik wil hem niet wijzer maken. Zondag, anderhalf uur voor de wedstrijd, krijgen jullie de opstellingen. Dan krijgen jullie het te zien. Maar de laatste drie, vier jaar bij Feyenoord is er veel over de doelmannen gesproken. Maar geen zorgen, zondag staat daar iemand. Die keeper zondag zal ook het eerste deel van de competitie blijven staan."

LEES OOK: Priske komt met positief nieuws over twijfelgevallen: 'Zij kunnen mogelijk spelen'

Mede door blessures kwam Bijlow vorig seizoen maar zeventien competitiewedstrijden voor Feyenoord in actie. Zijn Duitse concurrent Wellenreuther nam negentien duels voor zijn rekening. In de laatste twee oefenwedstrijden, tegen Benfica en AS Monaco, stond Bijlow op doel, maar in die duels moest Feyenoord wel acht doelpunten incasseren.

