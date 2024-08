Priske komt met positief nieuws over twijfelgevallen: 'Zij kunnen mogelijk spelen'

Brian Priske heeft vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het duel tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal een update gegeven over de blessures bij Feyenoord. en zijn mogelijk inzetbaar zondag.

"Het gaat heel goed met ze", zei Priske. "Ze hebben beiden vandaag getraind. Het zou kunnen dat zij zondag in actie komen." De aanvaller en de middenvelder konden niet mee doen aan de laatste oefenduels (tegen Benfica en AS Monaco), vanwege hun fysieke gesteldheid, maar de klachten lijken dus mee te vallen.

De trainer van Feyenoord vertelde ook over de blessurestatussen van de rest van de selectie. "Op dit moment denk ik dat alleen Gernot Trauner echt eruit ligt, na zijn blessure op het afgelopen EK. Hancko heeft steeds getraind sinds hij terug is van dat toernooi. Voor Santi (Giménez, red). geldt hetzelfde. Zij zijn natuurlijk op fysiek gebied nog stappen aan het zetten, om weer op hun topniveau te komen. Daarom speelden zij woensdag ook niet tegen Monaco. Tegen Benfica moesten zij al diep gaan. En om zeker van te zijn dat zij tijdens het seizoen weer redelijk fris zijn, besloten we dat een zware trainingssessie beter was dan de wedstrijd tegen Monaco."

Feyenoord lijkt dus met bijna de gehele selectie af te reizen naar Eindhoven, voor de seizoensopener. Ook Trauner kan over niet al te lange tijd alweer beschikbaar zijn, stelt Priske. "Het is dus alleen Gernot die geblesseerd is. Hij is wel op de goede weg en staat af en toe op het veld. In overleg met de medische staf wordt hij klaargestoomd.

