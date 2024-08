Belangrijke PSV'er groot vraagteken voor duel tegen Feyenoord, twee spelers zeker afwezig

De kans is aanwezig dat aankomende zondag niet in de basis staat tegen Feyenoord, in het duel om de Johan Cruijff Schaal. De aanvoerder van PSV is ziek, waardoor hij ook niet aanwezig was op de persconferentie van vrijdag.

Bij de persconferentie zijn alleen de coaches Peter Bosz en Brian Priske aanwezig. Beide teams zouden ook hun aanvoerders vragen laten beantwoorden, maar de ziekte van De Jong heeft roet in het eten gegooid. Vervolgens heeft Feyenoord ook besloten geen speler aan te laten schuiven. Bosz zei op de persconferentie het volgende over de spits van PSV: "Hij heeft vanochtend meegetraind, maar hij is ziek. Daarom hebben we hem niet meegenomen. Ik zei dat hij het beste naar bed kon gaan, dat heeft hij gedaan."

Artikel gaat verder onder video

Het is op het moment van schrijven nog onduidelijk of De Jong (een deel van) het duel moet missen. Mocht dat wel het geval zijn, is dat een enorme aderlating voor de Eindhovenaren. Door de blessures van Olivier Boscagli, Armando Obispo en Mauro Júnior zijn er op defensief gebied al meerdere pionnen weggevallen.

LEES OOK: PSV - Feyenoord op tv: hoe laat en op welke zender is de Johan Cruijff Schaal?

De meest logische vervanger voor De Jong zou de Amerikaan Ricardo Pepi zijn. De 21-jarige aanvaller scoorde vorig seizoen in weinig minuten in de competitie (485) zeven keer, uitgespreid over 27 duels. Ook gaf hij twee assists in die speelminuten. Pepi was daarmee elke 54 minuten bij een doelpunten betrokken voor zijn ploeg.

Boscagli en Júnior

Op de persconferentie bevestigde Bosz dat de tegen Valencia uitgevallen verdedigers Boscagli en Júnior niet beschikbaar zullen zijn aankomende zondag. Zij halen het duel tegen Feyenoord niet, waardoor de puzzel voor de trainer van PSV weer wat complexer is geworden. Bosz kon niet vertellen hoe lang zij uit de roulatie zijn: 'Dat vind ik lastig om te zeggen'.

Luuk de Jong is ziek, vertelt Peter Bosz over de PSV-spits. Hij heeft vanmorgen wel getraind en is nog niet doorgekrast voor zondag. pic.twitter.com/w4Sbnm9KFI — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Youri Mulder: 'Voor vijftien miljoen euro zou hij echt een versterking voor PSV zijn'

Youri Mulder is zeer gecharmeerd van een transfertarget van PSV.