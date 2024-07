Youri Mulder: 'Voor vijftien miljoen euro zou hij echt een versterking voor PSV zijn'

Youri Mulder is zeer gecharmeerd van een transfertarget van PSV, . De 22-jarige centrale verdediger van Liverpool staat voor een vertrek uit Engeland, maar er zijn meer kapers op de kust. Ook 1. FSV Mainz 05 en TSG Hoffenheim zijn geïnteresseerd.

Voorafgaand aan het oefenduel PSV - Valencia laat Mulder in gesprek met Noa Vahle bij Ziggo Sport weten wat hij van de jonge Nederlandse verdediger vindt. "Ik vind hem heel goed. Liverpool wil twintig miljoen euro hebben, maar PSV gaat dat niet betalen. Maar als je vijftien betaalt en hij komt, dan heb je echt een hele goede speler.”

Mulder kent Van den Berg goed, omdat hij de Bundesliga op de voet volgt. "Ik heb hem veel in Duitsland aan het werk gezien, bijvoorbeeld bij Schalke 04 en 1. FSV Mainz 05. Ik denk echt dat hij een enorme versterking zou zijn voor PSV." De verwachting is dat Van den Berg deze zomer een transfer maakt, maar honderd procent zeker is dat ook niet. "Als Arne Slot zegt dat hij hem wil houden en hem naast Virgil van Dijk in het centrum wil zetten, dan gaat hij natuurlijk niet weg bij Liverpool.”