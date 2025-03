Driessen is meedogenloos voor Feyenoord en PSV, maar doet ook opmerkelijke uitspraak over Inter en Arsenal

Valentijn Driessen laat er geen misverstand over bestaan na de kansloze nederlagen van Feyenoord en PSV tegen respectievelijk Internazionale en Arsenal in de achtste finales van de Champions League. Volgens de verslaggever van De Telegraaf hebben de huidige nummers vier en twee van de Eredivisie helemaal niets te zoeken in deze fase van het miljardenbal. Driessen stelt dat zelfs een Feyenoord en PSV op volle oorlogssterkte niets hebben in te brengen tegen Internazionale en Arsenal, die in zijn ogen ‘niet eens de kwaliteiten bezitten om uiteindelijk het toernooi te winnen’.

Feyenoord en PSV beleefden twee weken geleden nog een droomweek. De Rotterdammers speelden na de 1-0 overwinning op AC Milan in de heenwedstrijd in de tussenronde lang een kansloze return in Milaan, maar na de rode kaart voor Theo Hernández kantelde het wedstrijdbeeld en dankzij een doelpunt van Julián Carranza plaatsten ze zich zelfs voor de achtste finales. PSV flikte het dik 24 uur later door uiteindelijk in de verlenging af te rekenen met Juventus. Het Nederlandse voetbal deelde Italië een genadeloze dubbele dreun uit. Maar van de hosannastemming na de successen tegen AC Milan en Juventus is momenteel niets meer over.

PSV ging dinsdagavond kansloos onderuit tegen Arsenal en werd op eigen veld zelfs vermorzeld: 1-7. Feyenoord begon woensdagavond prima aan het heenduel met Internazionale, maar bleek uiteindelijk niet opgewassen tegen de veel slimmere Italianen: 0-2. Daardoor staan beide ploegen voor een (vrijwel) onmogelijke klus om zich volgende week te plaatsen voor de kwartfinales. “De Europese campagne van Feyenoord en PSV in de Champions League behelst nog een kansloze wedstrijd in Milaan en Londen. Daarna is het voor het Nederlandse voetbal over dit seizoen op het hoogste Europese clubniveau”, zo schrijft Driessen op de website van De Telegraaf. “De grote jongens schudden de vaderlandse vertegenwoordigers op één been af nu het erom gaat in de knock-outfase van het kampioenenbal. Terwijl Internazionale en Arsenal niet eens de kwaliteiten bezitten om uiteindelijk de Champions League te winnen.”

Een opvallende uitspraak van Driessen, gezien de huidige klasseringen van Internazionale en Arsenal in de nationale competities. Internazionale gaat momenteel aan kop in de Serie A, terwijl Arsenal de nummer twee is van de Premier League. Bovendien plaatsten beide clubs zich overtuigend voor de achtste finales van de Champions League. Ze blijken in ieder geval veel te sterk voor Feyenoord en PSV. Beide Nederlandse ploegen misten behoorlijk wat belangrijke krachten, maar volgens Driessen zou hun aanwezigheid geen verschil hebben gemaakt. “Her en der sijpelen nog wat stuiptrekkingen door. Maar zelfs een Feyenoord met Quinten Timber, Justin Bijlow, Gernot Trauner, Quilindschy Hartman, Antonio Milambo of In-beom Hwang zou het onderspit delven tegen de koploper van de Serie A. Zoals PSV met Malik Tillman, Sergiño Dest en Ricardo Pepi niet zou zijn opgewassen tegen de nummer twee van de Premier League”, zo klinkt het.

‘Dank aan de UEFA’

Driessen ziet de Nederlandse deelnemers in de Champions League opnieuw hun Waterloo vinden in de achtste finales, waarin PSV vorig jaar nog werd uitgeschakeld door Borussia Dortmund. Volgens de verslaggever is er dan ook ‘niets nieuws onder de zon’. “Ondanks alle hosanna-verhalen en het oppimpen van het succes door beleidsbepalers bij overkoepelende organen als de KNVB en Eredivisie CV. Alsof er dit seizoen iets bijzonders is gepresteerd dankzij het gevoerde beleid in het nationale topvoetbal.” Volgens Driessen hebben Feyenoord en PSV hun campagne in de Champions League vooral te danken aan de UEFA, die voor dit seizoen met een nieuw format op de proppen kwam. “Er is financieel en sportief maximaal geprofiteerd van de invoering van het competitiemodel en de tussenronde waarbij de voetbalfans op hun wenken werden bediend.”

Driessen sluit toch nog af met een positieve noot. “Veel jonge, talentvolle en zelf opgeleide spelers zijn geconfronteerd met de beste spelers van Europa op het hoogste niveau. Ervaringen die de ontwikkeling van deze Feyenoorders en PSV’ers versnellen en waarvan iedereen linksom of rechtsom profiteert”, zo klinkt het.

