Inter slaat op twee dodelijke momenten toe en bezorgt Feyenoord loodzware uitdaging

Met een 0-2 nederlaag tegen Inter Milan is de volgende ronde voor Feyenoord in de Champions League heel ver weg. In de eigen Kuip voetbalden de Rotterdammers goed mee, maar kwamen de zeer effectieve Italianen met goals kort voor en kort na rust op een 0-2 voorsprong. In een open tweede helft wist de thuisploeg weinig meer af te dwingen, terwijl Timon Wellenreuther ergere schade voorkwam.

Na de blamage van PSV tegen Arsenal (1-7) was het aan Feyenoord om de Nederlandse eer in het miljardenbal hoog te houden. Een helse opdracht voor Robin van Persie: niet alleen moest hij in zijn tweede duel als hoofdtrainer van de Rotterdammers aantreden tegen Inter Milan, ook miste de 41-jarige oefenmeester een karrenvracht aan spelers. Zodoende kreeg Jeyland Mitchell tegen de Italiaanse koploper zijn eerste basisplaats, vulde Igor Paixao de nummer 10-positie in en startte Ibrahim Osman op de linkerflank.

Artikel gaat verder onder video

De 20-jarige Ghanees liet zich in de eerste helft verscheidene malen zien. Met lange ballen werd de rappe buitenspeler weggestuurd, waarna hij met handige bewegingen een corner verdiende en eenmaal tot een gevaarlijk schot kwam. Feyenoord loerde in deze periode op een fout van de Italiaanse opponent, maar begon de touwtjes na het eerste kwartier steeds meer in handen te nemen. Vanuit een georganiseerde defensie werd geduldig, maar op directe wijze de aanval gezocht, terwijl Inter door de hoge druk maar moeilijk aan voetballen toekwam. De thuisploeg kreeg de nodige hoekschoppen (5), maar serieuze kansen waren er tegen de sterke Inter-verdediging niet. De ploeg van Simone Inzaghi kreeg deze Champions League-campagne nog maar een tegentreffer en hield ook nu de gelederen vakkundig gesloten.

Inter slaat toe op zeer vervelend moment

Alessandro Bastoni vormde geen onderdeel van de laatste Italiaanse linie: de centrale verdediger stond door de nodige personele problemen nu als linker wingback opgesteld.

Martínez vergroot Rotterdamse problemen

