PSV lijdt historische nederlaag in de Champions League: Arsenal maakt er zeven (!)

PSV heeft dinsdagavond kansloos en keihard verloren van Arsenal. PSV kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd, maar was daarna kansloos: 1-7. De openingstreffer kwam op naam van Jurriën Timber, waarna Arsenal voor rust nog twee keer scoorde. Voor PSV deed Noa Lang vlak voor rust iets terug. Na rust besliste Arsenal met twee snelle treffers de wedstrijd. Volgende week woensdag is de return, die nu een formaliteit is, in Londen.

Bij het worstelende PSV voerde trainer Peter Bosz één wijziging door ten opzichte van de verloren uitwedstrijd (2-3) tegen Go Ahead Eagles. Johan Bakayoko werd rechts voorin vervangen door Ivan Perisic. Joey Veerman startte wederom op de bank, hij was te ziek om te starten. Bij Arsenal stond Timber in de basis. Vooral in de aanval moest trainer Mikel Arteta puzzelen. Wegens het ontbreken van voorhoedespelers Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Kai Havertz en Gabriel Jesus werd middenvelder Mikel Merino in de spits geposteerd.

Artikel gaat verder onder video

Na een weifelend begin was de eerste grote kans voor PSV. Perisic zette in de zeventiende minuut laag voor waarna doelman Dávid Raya de bal maar half kon verwerken. Daardoor kon Ismael Saibari voor een leeg doel uithalen, maar zijn inzet spatte uiteen op de lat. Dat kwam PSV duur te staan, want nog geen minuut later kwam Arsenal op voorsprong. Declan Rice zette de bal voor en bij de tweede paal won Timber het kopduel van Noa Lang: 0-1. Weer drie minuten later, in de 21e minuut, verdubbelde Arsenal de voorsprong. Deze keer zette Myles Lewis-Skelly de bal laag voor waarna Nwaneri de bal met links hard achter Walter Benítez schoot: 0-2.

In de 31e minuut leek de wedstrijd beslist toen PSV de bal achterin via Tyrell Malacia, Saibari en Ryan Flamingo niet weg kreeg. Merino profiteerde optimaal en schoof de bal laag in de lange hoek, Benítez kansloos latend: 0-3. Vlak voor rust kreeg PSV toch weer wat hoop toen het een penalty kreeg. Thomas Partey ving Luuk de Jong op met zijn elleboog waarna de bal op de stip ging. Lang faalde niet tegenover Raya en schoot de bal onberispelijk in de hoek: 1-3.

PSV komt dramatisch uit de kleedkamer

Arsenal schoot in de tweede helft uit de startblokken. In de 47e minuut kon Benítez een lage voorzet niet goed verwerken waardoor aanvoerder Martin Ødegaard de bal van dichtbij binnen kon werken: 1-4. Nauwelijks een minuut later werd de nachtmerrie voor PSV nog erger toen Trossard op aangeven van Riccardo Calafiori de bal van dichtbij met een stift tegen het net schoot: 1-5. In de 73e minuut strooide Arsenal nog meer zout in de Eindhovense wonden door de zesde treffer te maken. Ødegaard mocht ongehinderd richting het PSV doel dribbelen en schoot vervolgens via de hand van Benítez raak: 1-6. Daarmee was het nog niet gedaan voor PSV, want Arsenal maakte er via Calafiori in de 85e minuut na een fraaie steekbal van Ødegaard ook nog 1-7 van.

Komend weekend treft PSV in de Eredivisie Heerenveen, dat op zaterdag naar Eindhoven komt. Volgende week woensdag is de return in Londen, de aftrap is dan weer om 21.00 uur. Arsenal speelt komende zondag een uitwedstrijd tegen Manchester United.

