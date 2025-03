Grap van Peter Bosz over Ajax valt compleet verkeerd

Peter Bosz maakte maandag een grapje aan het begin van de persconferentie van PSV. Na een ‘foutje’ van de perschef Nick Tol zei de trainer dat ‘het op geen enkel front’ loopt bij de club. Later maakte Bosz ook een grapje over Ajax, dat niet goed viel bij de fans van PSV.

Bij persconferenties van PSV stelt Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) vaak de eerste vraag en hij had de microfoon dan ook in de hand. Uiteindelijk bleek dat Pascal Kamperman (ESPN) echter de eerste vraag zou stellen. De microfoon werd daarom in tweede instantie overhandigd aan Kamperman.

“Het loopt ook geen enkel front, hè. Zelfs de vragen worden verkeerd verdeeld”, grapte Bosz in de perszaal van het Philips Stadion. In zijn persconferentie beschouwde hij voor op de wedstrijd tegen Arsenal van dinsdagavond, al gingen de vragen met name over de teleurstellende prestaties van de afgelopen weken.

Grapje over Ajax

Bosz zei te begrijpen dat er veel wordt gesproken over het puntenverlies van PSV in de competitie. “We zitten bij de beste zestien ploegen van Europa en daar zou het eigenlijk over moeten gaan. Nou ja, misschien de beste zeventien. Ajax staat boven ons in de competitie.”

Het grapje valt niet goed bij meerdere supporters van PSV, Ze schrijven op X bijvoorbeeld dat er ‘niets te grappen valt’ of dat de opmerking van Bosz ‘niet zo lekker valt’.

