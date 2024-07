PSV-speler loopt blessure op tegen Valencia: kruis door Johan Cruijff Schaal en Eredivisie-start

is voorlopig niet inzetbaar voor PSV. De multifunctionele Braziliaan raakte zaterdag geblesseerd tijdens de oefenwedstrijd tegen Valencia, en moet volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad ‘minstens enkele weken missen’.

Mauro Júnior ging na zes minuten naar de grond met een schijnbare hamstringblessure. De linksback is komende weken zeker niet van de partij, omdat hij enkele weken moet revalideren. “Komende week wordt de schade via een scan waarschijnlijk nog beter duidelijk en is wellicht iets meer te zeggen over de herstelprognose. Dat Mauro de strijd om de Johan Cruijff Schaal en ook de competitiestart moet missen, lijkt op dit moment evenwel onvermijdelijk”, meldt Elfrink het slechte nieuws.

Artikel gaat verder onder video

Niet alleen Mauro Júnior lijkt de seizoensouverture te moeten missen, want ook Armando Obispo is voorlopig nog geblesseerd, weet het ED. Obispo verstapte zich tijdens de oefenwedstrijd tegen Club Brugge en moest direct gewisseld worden.

Het goede nieuws is dat de blessure van Olivier Boscagli lijkt mee te vallen. De verdediger werd hard aangepakt door Hugo Duro en dat betekende einde wedstrijd. Boscagli meldt zich deze week ‘gewoon’ weer op de training. Hoewel het meespelen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal nog onzeker is, kan hij pijnvrij op het speelveld van De Herdgang verschijnen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Youri Mulder: 'Voor vijftien miljoen euro zou hij echt een versterking voor PSV zijn'

Youri Mulder is zeer gecharmeerd van een transfertarget van PSV.