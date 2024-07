Peter Bosz ziet één man zich 'als een idioot' gedragen in Philips Stadion

PSV-trainer Peter Bosz heeft zich tijdens de oefenwedstrijd tegen Valencia gestoord aan spits van de opponent. Met zijn forse tackles maakte Duro zich niet populair bij de spelers van PSV. Zo raakte hij verzeild in een opstootje met Noa Lang.

“Die nummer negen, hè?”, zei Bosz op de persconferentie na de 2-1 overwinning. “Die miste Noa (Lang, red.) twee keer op een haar na en ging daarna als een idioot door op Olivier Boscagli.” Boscagli raakte in de eerste helft geblesseerd aan zijn schouder, nadat hij verkeerd terechtkwam na een beuk van Duro. “Hoe ernstig het precies is weet ik niet. Morgenochtend horen we misschien meer.”

Ook Mauro Júnior raakte in het duel geblesseerd. In de zevende minuut greep hij naar zijn hamstring en moest hij zich laten vervangen. Het is een forse tegenvaller voor Mauro, die een week geleden tegen SC Paderborn 07 ook al geblesseerd uitviel. “Of het bij Mauro Júnior met vorige week te maken heeft, weet ik op dit moment ook niet”, wordt Bosz geciteerd door het Eindhovens Dagblad.

De oefenwedstrijd kende ook lichtpunten. “Het belangrijkste was dat de jongens negentig minuten hebben gemaakt. Ik heb hele goede zaken gezien en een aantal vastigheden zie je langzaam ook wel terugkomen. Waarom dat gebeurt? We gaan weer meer en meer met een vaste groep spelen. En de tegengoal die we incasseerden? Dat vond ik gewoon slecht. Zoiets mag niet vanuit een ingooi gebeuren, terwijl de situatie eindigt aan de andere kant. Dan gaat er een aantal dingen niet goed.”

