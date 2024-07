Dompers voor PSV: twee belangrijke spelers verlaten vroeg het veld tegen Valencia

PSV moet zich zorgen maken over de fysieke gesteldheid van Mauro Junior en . Zij vielen tijdens het oefenduel tegen Valencia op zaterdag al voor rust geblesseerd uit.

Bij Mauro Junior was er geen speler in de buurt, daar lijkt het om een spierblessure te gaan. De make-shift linksback greep al snel naar zijn hamstring. Hij werd vervangen door Fredrik Oppegard. Een serieuze blessure bij de Braziliaan zou PSV niet goed uitkomen: op de linksbackpositie hebben de Eindhovenaren weinig opties en volgende week zondag staat de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal al gepland . Daarin is Feyenoord de tegenstander.

Artikel gaat verder onder video

Bij Boscagli ontstonden de klachten wel uit een fysiek (hard) duel. Hij greep direct naar zijn schouder. Na overleg met de medische staf werd er besloten dat hij vervangen moest worden. Matteo Dams kwam voor de Fransman in de ploeg.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘PSV laat oog vallen op ‘geliefd target’ in de Eredivisie bij vertrek van Schouten’

PSV heeft een oogje op NEC-middenvelder Dirk Proper, meldt het Eindhovens Dagblad.