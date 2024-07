‘PSV laat oog vallen op ‘geliefd target’ in de Eredivisie bij vertrek van Schouten’

PSV heeft een oogje op NEC-middenvelder , meldt het Eindhovens Dagblad. De 22-jarige middenvelder van Jong Oranje zou in beeld komen bij de Eindhovenaren als , die een goed EK met het Nederlands elftal achter de rug heeft, deze zomer vertrekt uit Eindhoven.

De regerend landskampioen is deze transferwindow al uiterst slagvaardig geweest op de transfermarkt door onder meer Malik Tillmann, Sergiño Dest, Couhaib Driouech en Ryan Flamingo al vast te leggen en het verlengen van het contract van Ismael Saibari. Daardoor liggen de echte vraagstukken van PSV deze transfermarkt vooral op het middenveld.

“Joey Veerman en Jerdy Schouten moeten de komende periode beslissen over een transfer, blijven bij PSV en/of het verlengen van hun contract”, schrijft Rik Elfrink. Vooral een vertrek van Schouten wordt gevreesd. De middenvelder maakte tijdens het EK een uitstekende indruk en werd al veelvuldig gelinkt aan een transfer naar Borussia Dortmund en Juventus.

Afgelopen week werd PSV al in verband gebracht met Proper van NEC, constateert het Eindhovens Dagblad. Een transfer is vooralsnog echter niet aan de orde, aangezien de Eindhoven in eerste instantie voor een grote naam willen gaan bij een vertrek van Schouten. “Proper is wel een speler die PSV goed in de gaten houdt en die geliefd is op de transfermarkt”, aldus Elfrink.

