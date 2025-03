Van Bommel 'topkandidaat' om nieuwe trainer van ambitieuze Eredivisie-club te worden

Mark van Bommel is de topkandidaat bij NEC om Rogier Meijer komend seizoen op te volgen, meldt Voetbal International. De ambitieuze club uit Nijmegen zet daarmee zeer hoog in voor de trainersfunctie. Van Bommel is clubloos nadat hij afgelopen zomer vertrok bij het Belgische Antwerp FC.

De Gelderlander wist donderdag te melden dat een einde komt aan het dienstverband van Meijer bij NEC. De oefenmeester staat al sinds 2020 aan het roer in Nijmegen, waarvoor hij ook assistent en trainer van het Onder 19-elftal was. Eerder dit seizoen wachtten supporters van NEC de spelersbus op, waarbij ze het vertrek van Meijer eisten. Uiteindelijk mocht de trainer aanblijven.

Volgens de regionale omroep gaat NEC na afloop van het huidige seizoen dus wél afscheid nemen van Meijer. De trainer zou dit afgelopen week te horen hebben gekregen van de clubleiding. NEC presteert dit seizoen, ondanks dat er miljoenen zijn geïnvesteerd, ondermaats. Na 24 wedstrijden in de Eredivisie staat NEC op plek dertien met 26 punten, slechts drie punten meer dan nummer zestien Sparta. Die plek betekent deelname aan de play-offs om promotie en degradatie.

Investeerder Marcel Boekhoorn wil graag een grote naam naar De Goffert halen en is daarbij uitgekomen bij Van Bommel. De voormalig Oranje-international staat bovenaan de lijst en heeft al gesproken met Boekhoorn en Fred Rutten, weet VI. Laatstgenoemde adviseert de raad van commissarissen van NEC.

De oud-voetballer van onder meer PSV, FC Barceona, Bayern München en AC Milan stond in zijn trainerscarrière eerder voor de groep bij PSV, VfL Wolfsburg en Antwerp. Met de Belgische club wist hij in 2023 beslag te leggen op de Belgische treble. Met de komst van Van Bommel wil NEC voor een imagoboost gaan zorgen. Bovendien willen de ambitieuze Nijmegenaren zich gaan mengen in de strijd om de Europese plaatsen in de Eredivisie.

