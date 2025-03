‘Volgende Eredivisie-club zwaait hoofdtrainer na dit seizoen uit’

NEC gaat na dit seizoen afscheid nemen van Rogier Meijer, zo melden bronnen rondom de club aan De Gelderlander. De tegenvallende prestaties van dit seizoen zorgen ervoor dat de Nijmegenaren geen toekomst meer zien in de samenwerking met de trainer, die afgelopen seizoen nog de bekerfinale haalde. Doordat Meijer de afgelopen jaren zijn contract telkens met één seizoen verlengde, loopt dit komende zomer af. De verbintenis zal dus niet worden verlengd.

Nadat afgelopen week bekend werd dat Heracles Almelo en Erwin van de Looi aan het einde van het seizoen uit elkaar gaan, geldt dat volgens De Gelderlander ook voor NEC en Meijer. De oefenmeester staat al sinds 2020 aan het roer in Nijmegen, waarvoor hij ook assistent en trainer van het Onder 19-elftal was. Eerder dit seizoen wachtten supporters van NEC de spelersbus op, waarbij ze het vertrek van Meijer eisten. Uiteindelijk mocht de trainer aanblijven.

Volgens de regionale omroep gaat NEC na afloop van het huidige seizoen dus wél afscheid nemen van Meijer. De trainer zou dit afgelopen week te horen hebben gekregen van de clubleiding. NEC presteert dit seizoen, ondanks dat er miljoenen zijn geïnvesteerd, ondermaats. Na 24 wedstrijden in de Eredivisie staat NEC op plek dertien met 26 punten, slechts drie punten meer dan nummer zestien Sparta. Die plek betekent deelname aan de play-offs om promotie en degradatie.

Meijer heeft bij NEC de nodige successen geboekt. In zijn eerste seizoen eindigden de Nijmegenaren op de zevende plek in de Keuken Kampioen Divisie, maar via de play-offs werd wel promotie afgedwongen. In de seizoenen die volgden waren de Nijmegenaren een degelijke middenmoter in de Eredivisie. Vorig seizoen steeg NEC echter boven zichzelf uit. In de Eredivisie werd de zesde plaats behaald, maar in de play-offs om Europees voetbal werd in eigen huis verloren van Go Ahead Eagles. Ook werd de bekerfinale behaald, waarin Feyenoord met 1-0 te sterk was.

