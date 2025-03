Frustraties zitten hoog bij Van Persie na Feyenoord - NEC, opvallend moment met Meijer benoemd

Robin van Persie stond zaterdagavond voor het eerst langs de lijn als hoofdtrainer van Feyenoord, maar slaagde er niet in om bij zijn debuut drie punten te pakken. NEC hield de Rotterdammers op een doelpuntloos gelijkspel. Over de manier waarop de Nijmegenaren voorkwamen dat Feyenoord er nog met de winst vandoor kon gaan, was Van Persie niet te spreken. Hij uitte na afloop zijn frustraties over het tijdrekken door de bezoekers en die leken hem in de weg te zitten toen hij na het laatste fluitsignaal op Rogier Meijer afstapte.

Feyenoord had afgelopen zaterdag wat dichter in de buurt van PSV kunnen komen. De regerend landskampioen leed op bezoek bij Go Ahead Eagles een pijnlijke 3-2 nederlaag en moest daardoor vrezen dat naast FC Utrecht ook Feyenoord op zes punten zou komen. De Rotterdammers kwamen op eigen veld echter niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen NEC. Van Persie was zeker niet ontevreden met het spel van zijn ploeg, maar uitte na afloop wel zijn ontevredenheid over het besluit van de arbitrage om ‘slechts’ vijf minuten extra tijd toe te kennen. De hoofdtrainer van Feyenoord was van mening dat er meer tijd bij moest komen vanwege het tijdrekken door NEC.

Artikel gaat verder onder video

“De keren dat we in het momentum zaten, zeker in de tweede helft, is er weer een achterbal of een ingooi, en dan was je weer een minuut verder. Ze halen echt het tempo uit de wedstrijd. Dat is ieders goed recht, maar ik vind dat het niet beloond moet worden. Als scheidsrechter moet je optreden en gewoon tien minuten blessuretijd geven, ook voor het voetbal”, zo sprak Van Persie voor de camera van ESPN. Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad is van mening dat Van Persie zich in het vervolg beter niet meer hierover moet uitlaten. “Van Persie is vrij om te zeggen wat hij wil, maar het komt niet heel sterk over. Ik had ook niet het idee dat twee of drie minuten extra Feyenoord nog gered hadden”, zo zegt Gouka in FC Rijnmond.

LEES OOK: Robin van Persie kent oorzaak van vele blessures bij Feyenoord

Handdruk met Meijer

“Er zat wat frustratie in en ik begrijp dat. Waarom zou NEC de rode loper uitrollen voor Feyenoord? Dit vertragen hoort ook bij het voetbal, hoe vervelend het ook is, en dan ben je afhankelijk van de scheidsrechter”, zo vervolgt Gouka. De frustraties leken Van Persie hoog te zitten, want hij schudde NEC-trainer Meijer na het laatste fluitsignaal ‘amper’ de hand, zo viel Gouka op althans. “Ik denk dat het hiermee te maken had. De handdruk duurde nog geen drie seconden. Meijer was er verbaasd over. Maar vanuit NEC is het te begrijpen dat ze deze tactiek kozen”, aldus de clubwatcher.

Wie de beelden van na het laatste fluitsignaal bij Feyenoord - NEC terugkijkt, ziet dat Van Persie eerst de vierde official een hand geeft en vervolgens richting de reservebank van de Nijmegenaren loopt. De handdruk tussen Van Persie en Meijer duurde misschien nog wel korter dan drie seconden. De twee leken ook weinig tot geen woorden met elkaar uit te wisselen. Meijer bleef vervolgens inderdaad ietwat verbaasd achter. Hij keek Van Persie even na, alvorens zich met een ‘dan toch niet’ uitdrukking in zijn gezicht weer bij zijn assistenten te voegen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord - NEC heeft een staartje: nóg een enorme domper voor Van Persie

De waslijst aan afwezigen is nog iets groter geworden bij Feyenoord.