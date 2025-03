Van Persie gefrustreerd: 'Tijdrekken NEC wordt beloond, ik wil 10 minuten blessuretijd'

Robin van Persie doet na zijn debuut als trainer van Feyenoord zijn beklag over het spel van tegenstander NEC (0-0). Vanaf de zijlijn zag Van Persie dat NEC er veel aan deed om het spel te ontregelen. Tot zijn teleurstelling telde scheidsrechter Rob Dieperink na de tweede helft slechts vijf minuten blessuretijd op bij de wedstrijd.

Tegenover ESPN zegt Van Persie dat hij ‘voor het grootste gedeelte’ positief is over de avond. “Er was vandaag één ploeg die echt wilde voetballen, dat waren wij. Dat was wel duidelijk en dat zie je ook terug in de statistieken”, doelt Van Persie bijvoorbeeld op de 73 procent aan balbezit en de zeventien doelpogingen (tegenover vijf voor NEC). Er had meer in gezeten dan een 0-0 gelijkspel, stelt hij.

“Het is wel jammer. De fans komen naar De Kuip om een mooie wedstrijd te zien. Dan blijf ik het jammer vinden om te zien dat een team dat heel veel tijdrekt daarvoor wordt beloond. Ik snap dat wij een doelpunt moeten maken, maar ik vind vijf minuten blessuretijd wel erg weinig”, aldus Van Persie. Daarna krijgt hij de vraag waarom Feyenoord tot aan het strafschopgebied goed voetbalde, maar toch moeite had om kansen te creëren. Hij wijst opnieuw op het spel van NEC.

“De tegenstander graaft zich helemaal in, dat maakt het echt niet makkelijk. Dan moet je loopacties maken, de ruimtes aanvallen en dat constant blijven doen. De keren dat we in het momentum zaten, zeker in de tweede helft, is er weer een achterbal of een ingooi, en dan was je weer een minuut verder. Ze halen echt het tempo uit de wedstrijd”, blikt hij terug. “Dat is ieders goed recht, maar ik vind dat het niet beloond moet worden. Als scheidsrechter moet je optreden en gewoon tien minuten blessuretijd geven, ook voor het voetbal. Dat vind ik belangrijk. Dat vind ik het enige smetje op vanavond. Maar ik snap het wel.”

'Goal NEC terecht afgekeurd'

In de tweede helft werd een treffer van NEC afgekeurd vanwege een handsbal van Koki Ogawa in de aanloop naar het doelpunt van Lars Olden Larsen. Van Persie vindt het besluit terecht, als hij de beelden terugziet. “Dat is hands. Los daarvan hebben ze een halve kopbal gehad. Dat waren eigenlijk de kansen. Verdedigend geven we dus in principe helemaal niks weg.”

