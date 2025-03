Ongeloof bij twee spelers van Feyenoord na gênante actie Ivanusec

Een pijnlijk moment voor in de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC. Een technisch hoogstandje van de Kroaat mislukte volledig. De analisten van ESPN vragen zich af waarom Ivanusec zich daaraan waagde.

In de 22ste minuut werd Ivanusec met de bal aan de voet achternagezeten door twee spelers van NEC. Hij probeerde zich onder de druk uit te voetballen door ploeggenoot Givairo Read aan te spelen met een pass achter het standbeen. Ivanusec miste de bal volledig, waardoor NEC een ingooi kreeg. Ploeggenoten reageerden verbolgen: Read was zichtbaar gefrustreerd en Anis Hadj Moussa sloeg de handen voor het gezicht.

Analist Mario Been kan een lach niet onderdrukken. “Dat je dit durft, is al wat. Dan moet het wel lukken, anders zet je jezelf een beetje voor gek, als je al niet lekker in je vel zit. Houd het simpel en tik dat balletje gewoon terug. Het ziet er heel vreemd uit. Bewonderenswaardig dat hij het durft.” Ook de rest van de ESPN-studio lacht om het moment.

