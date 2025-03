Robin van Persie kent oorzaak van vele blessures bij Feyenoord

Robin van Persie weet waardoor Feyenoord dit seizoen met zo veel blessures heeft te maken, zo vertelt hij op de persconferentie voorafgaand aan het Champions League-duel met Internazionale. Toch houdt hij deze oorzaak liever voor zich. Aan de medische staf en performance-afdeling ligt het volgens de oefenmeester in ieder geval niet.

Feyenoord kampt dit seizoen met een bijzonder hoog aantal blessures. Voor de wedstrijd tegen Inter heeft Van Persie met Jakub Moder slechts één volwaardige middenvelder tot zijn beschikking, terwijl er ook al meerdere spelers voor het restant van het seizoen zijn uitgeschakeld. Van Persie werd vorige week aangesteld als opvolger van de ontslagen Brian Priske en heeft door alle kwetsuren nog niet met zijn beoogde eerste elftal kunnen spelen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Persie wijst ‘tikkeltje verrassende’ vervanger aan voor geschorste Read

Op de persconferentie krijgt de trainer de vraag of hij er, na ruim een week op de club, al achter is of er een rode draad te vinden is tussen alle blessures. “Ja, die hebben we”, antwoordt Van Persie direct. “Die is heel helder. Maar de oorzaak hou ik voor me, die hebben we en we kijken vooruit met elkaar. De oorzaak denken wij te weten.”

LEES OOK: Van Persie geniet bij Feyenoord: 'Ik word daar heel blij van'

Van Persie complimenteert medische staf en performance-afdeling

De oefenmeester vindt het nodig te benadrukken dat hij heel blij is met de performance-afdeling en medische staf bij Feyenoord. “Ik word zo blij van het niveau om mij heen, dagelijks”, geeft hij aan. “Dat is echt heel goed. Daarbij kijken we weer vooruit. Wij denken dat we de rode draad met elkaar gevonden hebben. Als je ziet hoe wij het met elkaar oppakken met de fitte spelers, maar ook iedereen zo fit als mogelijk krijgen, is dat van heel hoog niveau. Ik heb met verschillende performance-staffen en medische begeleidingsteams gewerkt. Ik kan denk ik wel beoordelen hoe goed deze gasten allemaal zijn”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ongeloof bij twee spelers van Feyenoord na gênante actie Ivanusec

Een pijnlijk moment voor Luka Ivanusec in de wedstrijd tussen Feyenoord en NEC.