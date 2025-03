Van Persie wijst ‘tikkeltje verrassende’ vervanger aan voor geschorste Read

Robin van Persie heeft al bedacht wie de geschorste gaat vervangen tegen Internazionale. Dit heeft hij de betreffende speler ook al medegedeeld. Volgens Van Persie reageerde de speler, wiens identiteit hij voorlopig in het midden laat, een ‘tikkeltje verrast’.

Van Persie staat voor zijn eerste Champions League-wedstrijd als trainer van Feyenoord voor een lastige puzzel op de rechtsbackpositie. Zowel Jordan Lotomba als Bart Nieuwkoop moeten het restant van het seizoen missen met blessures, waardoor Read de afgelopen weken de vaste rechtsback was bij de Rotterdammers.

Kort na het laatste fluitsignaal in de return tegen AC Milan in de tussenronde van de Champions League kreeg de jonge verdediger een rode kaart nadat hij de bal tegen Strahinja Pavlovic aan had geschoten. Feyenoord was in beroep gegaan tegen de rode kaart voor Read, maar de straf voor de jonge verdediger bleef staan. Daardoor is hij voor één wedstrijd geschorst in het miljardenbal.

“Er gingen een aantal scenario’s door ons hoofd”, begint Van Persie op de persconferentie over de vervanger van Read in de thuiswedstrijd tegen Inter. “Het was wel een uitdaging om daar iemand voor te vinden. We denken dat we hem gevonden hebben. Hij was zelf wel een tikkeltje verrast.” Waar velen ervan uitgingen dat Jeyland Mitchell de vervanger van Read zou worden, lijken de woorden van Van Persie erop te wijzen dat het iemand anders dan de Costa Ricaan zal worden. Wie wel als rechtsback zal spelen tegen de Nerazzurri houdt de oefenmeester nog even voor zich.

Robin van Persie heeft de rechtsback voor morgen in gedachten 👀



"Hij was een tikkeltje verrast." — ESPN NL (@ESPNnl) March 4, 2025

