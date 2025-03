Van Persie steekt loftrompet: 'Ik word heel blij van die samenwerking'

Robin van Persie geeft daags voor zijn Champions League-debuut als hoofdtrainer van Feyenoord, woensdagavond tegen Internazionale, hoog op over de samenwerking met René Hake en de overige leden van zijn technische staf. De 41-jarige coach gaat daarnaast in op het grote verschil tussen de prestaties van zijn elftal in de Champions League en de Eredivisie én het weerzien met oude bekende .

Na een teleurstellend verlopen debuut op de Feyenoord-bank in het thuisduel met NEC (0-0) staat Van Persie voor zijn Europese vuurdoop als hoofdtrainer. "Ik kijk er heel erg naar uit. Ik moet zeggen dat de spelers er heel goed in zitten. Ze hebben goed getraind", merkt de trainer dinsdag op tijdens de persconferentie. Van Persie is lovend over de samenwerking binnen de deels nieuwe technische staf van Feyenoord, die onder meer werd uitgebreid met de komst van assistent René Hake. "Dat gaat hartstikke goed. René, dat zie je aan alles, die heeft een arsenaal aan oefeningen. Als we het hebben over een bepaalde focus in onze manier van spelen, dan koppelt hij daar een oefening aan. Hij is heel erg betrokken. Aan hem zie je dat hij al heel lang meeloopt. Ik word daar heel blij van, die samenwerking. Maar niet alleen met René, ook met Etiënne Reijnen, John de Wolf, Brian Pinas, de performance-staf en de medische staf. Het is heel lekker werken, waarbij we elkaar constant steunen."

Over verschil tussen Feyenoord in de Eredivisie en in de Champions League

Feyenoord verspeelt dit seizoen veelvuldig punten in de Eredivisie, waarin het momenteel slechts vierde staat, maar maakt in de Champions League juist grote indruk met onder meer zeges op Benfica en Bayern München en het uitschakelen van AC Milan in de tussenronde. Gevraagd naar het grote verschil tussen Feyenoord in beide competities reageert Van Persie: "Natuurlijk is dit een grote wedstrijd tegen een heel grote ploeg. Maar als je het tot de kern brengt is dit een voetbalwedstrijd, of dat nou tegen NEC of tegen Inter is maakt niet uit. Ik ben daar misschien ook iets te nuchter voor, om teveel in het moment te gaan zitten. Ik probeer me vooral te focussen op waar ik wél invloed op heb. Als je het hebt over werkwijze, dan is dat precies hetzelfde als vorige week."

Van Persie treft oude bekende: 'Hij was echt een soort spons'

Bij Inter treft Van Persie een oude bekende uit zijn periode bij het Nederlands elftal: verdediger Stefan de Vrij (33). "Ik ken Stefan nog als een jonge speler, ik was toen al ietsje ouder. We schelen volgens mij een jaar of zes, zeven", zegt Van Persie (het zijn er acht, red.). "Hij kwam op mij over als een leergierige jongen, die heel veel vragen stelde. Echt een soort spons die wilde leren, beter wilde worden en wilde praten over wedstrijden die ik had gespeeld en hoe ik omging met bepaalde dingen buiten het veld. Dat vond ik altijd wel heel leuk, om in die rol te zitten en jongere jongens daarin te helpen", aldus Van Persie.

