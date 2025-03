Serieuze waarschuwing voor Van Persie: 'Dat is wel een valkuil'

Robin van Persie krijgt maandagavond een duidelijke waarschuwing van de analisten van Ziggo Sport-programma Rondo. De trainer moet wat Theo Janssen en Khalid Boulahrouz betreft de komende weken vooral niet gaan proberen om de selectie van Feyenoord zijn eigen voetbalvisie teveel op te leggen, maar juist zorgen dat de club belangrijke punten bijeen sprokkelt in de strijd om (minimaal) de derde plaats in de Eredivisie.

Van Persie is nu anderhalve week bezig bij Feyenoord, dat de oud-speler rijp achtte voor 'het grote werk' na het ontslag van Brian Priske en terughaalde van sc Heerenveen. Rond zijn debuut, afgelopen zaterdag tegen NEC (0-0), werd duidelijk dat Van Persie zijn selectie in (ellen)lange besprekingen had geprobeerd uit te leggen wat hij op het veld van hen verwacht. Door het gelijkspel staat Feyenoord, met nog tien wedstrijden te gaan, op de vierde plaats in de Eredivisie. De achterstand op de derde plaats van FC Utrecht, die aan het einde van de rit recht geeft op een plek in de voorrondes van de Champions League, bedraagt twee punten.

Presentator Wytse van der Goot vraagt Theo Janssen of Van Persie er verstandig aan doet om Feyenoord in deze fase van het seizoen volledig naar zijn hand proberen te zetten. Janssen denkt van niet: "Nee, dat zou ik niet doen. Ik zou de komende weken gebruiken om te snoepen en wat punten binnen te harken. Dat wordt al lastig zat." Boulahrouz is het daarmee eens, maar weet ook: "Van Persie is wel een beetje eigenzinnig", waarop de rest van de tafel in lachen uitbarst.

'Van Persie speelt graag om te winnen, liefst alles of niets'

"Maar hij is wel realistisch", vervolgt Boulahrouz. "Hij heeft volgens mij te maken met twaalf of dertien blessures. Het spreekt bijna voor zich hoe je wil gaan spelen, want je hebt niet alle keuzes voorhanden." De oud-international proeft het enthousiasme bij zijn vroegere ploeggenoot: "Hij is enorm blij en wil zich graag bewijzen. Het is als thuiskomen, maar ik hoop dat hij het rustig aan doet." Bij zijn debuut liet Van Persie al zien waar hij voor staat, zegt Boulahrouz: "Hij speelt graag om te winnen, liefst alles of niets. Dat zag je in het laatste kwartier tegen NEC ook, toen zette hij Hancko voorin om één op één te spelen, in de hoop nog een treffer te forceren." Janssen beaamt: "Dat is wel een valkuil, hoor."

