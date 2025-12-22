heeft na de bekerwinst van Corinthians uitgehaald naar de clubleiding. De Nederlander stelt dat het bestuur te veel praat met de pers en leugens verspreidt. Depay zou dan ook graag zien dat de leiding de club met rust laat en ergens anders de boel gaat verpesten.

Depay ontpopte zich zondag tot de grote held van Corinthians. Nadat de heenwedstrijd van de Braziliaanse bekerfinale tegen Vasco da Gama in 0-0 was geëindigd, zorgde de Nederlander er in het Maracanã met de winnende treffer voor dat zijn ploeg met de trofee aan de haal ging: 1-2. Voor Depay voelde de winst als meer dan een prijs, zo liet hij na de wedstrijd weten. “Voor mij is het bijzonder. Want deze mensen werken en lijden veel. Laten we eerlijk zijn: deze club zit in een rare situatie... Achter de schermen gebeurt er veel, maar elke keer geven de supporters ons de energie om te vechten, te gaan trainen, ons voor te bereiden. Daarom is het zo bijzonder.”

Artikel gaat verder onder video

De aanvaller is gefrustreerd over de onrust die heerst rondom Corinthians. “Ik zou willen dat ik met deze ploeg meer prijzen kon winnen om de club uit deze moeilijke situatie te halen, maar daarvoor moet er iets gebeuren”, gaat de Nederlander verder. “We zullen het zien. Ze praten veel in de pers”, doelt hij op de clubleiding. “Ze liegen over mij, over mijn salaris. Ze willen dat de fans me haten, zodat ik wegga. Maar we hebben twee titels gewonnen in een jaar, wat gaan ze zeggen?”

Depay weet dat de supporters van de Braziliaanse club van hem houden. “En ik hou van hen en vecht voor hen. Ze verdienen het allemaal.” De clubleiding verdient het wat hem betreft alleen om te vertrekken. “Wie Corinthians wil verpesten, moet de club verlaten”, foetert hij. “De mensen in het management moeten wakker worden. Ik weet precies over wie ik het heb en zij weten precies wie ze zijn. Verlaat deze club. Ga ergens anders de boel verpesten, want deze club moet groeien”, besluit hij.