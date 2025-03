Boskamp adviseert Te Kloese: ‘Tering, man, direct halen!’

Als het aan Jan Boskamp ligt, doet Dennis te Kloese direct een poging om los te weken bij FC Twente, zo geeft hij aan in de podcast Boskamp en Kleine Gijp. Volgens de oud-prof is het ‘geen toeval meer’ dat de middenvelder zo veel doelpunten maakt, iets wat Feyenoord goed kan gebruiken.

Steijn maakt bij FC Twente een uitstekend seizoen door. In 24 wedstrijden in de Eredivisie heeft de aanvallende middenvelder al negentien doelpunten gemaakt, waarvan vier vanaf de strafschopstip. Ook wist hij vier keer een assist te leveren. Volgens Hans Kraay junior zingt de naam van Steijn inmiddels rond in De Kuip.

Nicky van der Gijp vraagt Boskamp of hij Steijn graag bij Feyenoord zou zien, wat de voormalig voetballer beaamt. “Ja, direct”, is hij stellig. “Hij staat altijd op de goede plek. Dan denk ik: tering, man, hij staat er weer.” Dat kan volgens Boskamp inmiddels ‘geen toeval’ meer zijn. “Wel als je het één of twee keer per jaar doet, maar niet als het constant gebeurt. Van mij mag hij direct komen.”

Absentie in Oranje zorgt voor vraagtekens

Hoewel Steijn zich dus laat gelden bij FC Twente, is hij door Ronald Koeman nog altijd niet opgenomen in de voorselectie van Oranje. “Ik vind het een beetje raar”, zet Boskamp daar zijn vraagtekens bij. “We hebben net zitten zeiken over middenvelders, maar hoeveel heeft hij er al ingeschoten? Zoveel spelers die op die positie zo makkelijk scoren, heb je niet.” Het Feyenoord-icoon denkt dan ook dat aan Koeman gevraagd moet worden waarom hij Steijn geen uitnodiging heeft gestuurd.

Moet Feyenoord een poging wagen voor Sem Steijn? Laden... 84% Ja, hij zou een goede versterking zijn 16% Nee, dat moeten ze niet doen 331 stemmen

