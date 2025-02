Kraay kent eerste transferdoelwit Van Persie: ‘Zijn naam zingt rond in De Kuip’

is serieus in beeld bij Feyenoord, zo weet Hans Kraay junior. De Rotterdammers vinden dat ze te weinig doelpunten maken vanuit het middenveld, wat juist dé kwaliteit is van de middenvelder van FC Twente. Dit seizoen scoorde Steijn al achttien keer in 22 duels in de Eredivisie.

FC Twente verlengde vlak voor kerst het contract van Steijn, waardoor hij nog tot medio 2028 vastligt in Enschede. Jan Streuer, adviseur van technisch directeur Arnold Bruggink bij de Tukkers, is zondagochtend te gast bij Goedemorgen Eredivisie en wordt hier gevraagd naar de toekomst van de 23-jarige middenvelder. Hoewel hij daar niet al te veel over kwijt wil, weet Kraay dat in ieder geval Feyenoord belangstelling heeft voor Steijn.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Te Kloese vertelt waarom Van Persie nieuwe trainer is van Feyenoord: 'Hij weet precies wat nodig is om...'

Kraay was zaterdagavond in De Kuip voor de wedstrijd tussen Feyenoord en Almere City (2-1) en legt uit dat hij altijd heel vroeg aanwezig is als hij voor ESPN een wedstrijd bezoekt. “Dan spreek je iedereen”, geeft de analist aan. “Zijn naam zingt rond, want bij Feyenoord hebben ze echt een diepe ‘tien’ nodig die een goal maakt.” De Rotterdammers versterkte het middenveld deze winter met Jakub Moder en Oussama Targhalline. Dat zijn volgens Kraay goede spelers, maar ze staan niet bekend om hun doelgerichtheid. “Ze beginnen te tellen: als je mee wilt doen, moet je een scorende ‘tien’ hebben.”

LEES OOK: Kraay staat oog in oog met Feyenoord-speler: ‘Ik schrok van hem!’

Streuer pareert vraag van Kraay

Vervolgens richt Kraay zich tot Streuer. “Is hij voor Feyenoord te betalen?”, vraagt de analist hem direct. “Dat weet ik niet”, antwoordt de adviseur van FC Twente. “We horen het wel als ze komen, maar er kunnen ook heel andere clubs komen. Ik denk ook dat er veel buitenlandse clubs komen.”

Vind jij dat Feyenoord Sem Steijn moet overnemen van FC Twente? Laden... 60.1% Ja, hij is precies wat ze nodig hebben 13.2% Nee, ze moeten naar andere opties kijken 26.7% Twijfelachtig, hangt van de prijs af 2245 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord weigert verzoek van Van Persie: 'Ik vind het een beetje apart'

Feyenoord heeft een verzoek van Robin van Persie afgewezen, zo denkt Hans Kraay junior te weten.