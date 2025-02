Feyenoord weigert verzoek van Van Persie: 'Ik vind het een beetje apart'

Feyenoord heeft een verzoek van Robin van Persie afgewezen, zo denkt Hans Kraay junior te weten. De verslaggever van ESPN vermoedt dat Van Persie graag Brian Pinas als assistent-trainer had meegenomen naar Feyenoord, maar Pinas krijgt een functie in de jeugdopleiding.

Pinas is momenteel assistent-trainer van Van Persie bij Heerenveen. Ze werkten daarvoor ook samen in de jeugdopleiding van Feyenoord. De twee voormalig voetballers kennen elkaar al lang: ze brachten het begin van hun voetbalcarrière gelijktijdig door bij Feyenoord. De vertrouwensband is groot en dus wilde Van Persie bij Feyenoord opnieuw met Pinas als rechterhand werken. Maar Feyenoord heeft ervoor gekozen om René Hake aan te stellen, terwijl ook Etiënne Reijnen en John de Wolf in de dug-out gaan zitten.

“Voor Pinas wordt een andere functie gezocht in de jeugdopleiding. Dat vind ik sowieso een beetje apart”, zegt Kraay junior zaterdagavond in de uitzending van De Eretribune. “Hij gaat altijd in het kielzog mee met Robin van Persie. Pascal Bosschaart gaat na vanavond terug naar de Onder 21. Ik vind dat hij het heel chic heeft gedaan.”

“Ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat Van Persie heeft geprobeerd Pinas als assistent mee te nemen naar Feyenoord. Maar ik vind ook wel dat Feyenoord het goed recht heeft om te zeggen: ‘Robin, we halen je, maar wij bepalen even wie de assistenten zijn’”, stelt Kraay.

Later in de uitzending spreekt Kraay met Voetbal International-journalist Martijn Krabbendam, die met toelichting komt. “Feyenoord heeft best geleerd van Priske, die twee assistenten meenam. Die sloten zich met zijn drieën op en de rest hing er een beetje bij. Van Persie neemt zijn eigen man mee, wat normaal gesproken ook logisch ook, maar Feyenoord wil dat gedoe niet meer hebben”, weet Krabbendam. “Ik geloof dat Pinas een rol gaat krijgen tussen het eerste elftal en de Onder 21 in. Dan wordt er een functie gecreëerd om iedereen happy te houden.”

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Almere City van zaterdagavond wordt Bosschaart, de huidige interim-trainer van het eerste elftal, gevraagd naar zijn toekomst. “Ik weet gewoon wat mijn rol is. Ik heb de club uit de brand geholpen en ik ga gewoon terug naar de Onder 21. Wanneer dat is, weet ik niet. Ik maak me er niet echt druk om.”

