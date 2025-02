Nu al transfernieuws voor Robin van Persie bij Feyenoord

Martijn Krabbendam denkt dat Robin van Persie maandag wordt gepresenteerd als nieuwe trainer van Feyenoord. De journalist van Voetbal International weet bovendien dat hij zich komende zomer kan roeren op de transfermarkt.

Van Persie wordt mede binnengehaald omdat hij goed ligt bij alle geledingen, zegt Krabbendam zaterdagavond bij ESPN. “Maar Feyenoord denkt ook dat hij op een hoger niveau, met betere spelers, zijn visie beter tot uiting kan brengen dan bij Heerenveen. Want daar bouwde hij op als Manchester City met Pawel Bochniewicz en Sam Kersten.”

Transfernieuws voor Van Persie

Feyenoord neemt een risico, zegt de journalist. “Terwijl ze juist na Brian Priske de juiste keuze moeten maken. Maar ik denk dat dat ook in het voordeel van Van Persie spreekt. Ze moeten hem nu wel helpen. Ze kunnen hem niet het nieuwe seizoen insturen met een heel matige spelersgroep. Feyenoord is verplicht om Van Persie te gaan helpen.”

Hans Kraay junior voegt toe dat er ook een 'karrenvracht' aan spelers moet vertrekken, wil Feyenoord nieuwe aankopen doen. “Maar er gaat ook een karrenvracht uit”, verzekert Krabbendam. “Een aantal spelers gaat verkocht worden in de zomer. Het voordeel voor Van Persie is dat hij nu al instapt en zo de selectie kan leren kennen. Dan kan hij doorselecteren en meebepalen met de scouting wie er moet komen.”

'Niet de eerste keus'

“Er is zeker een risicofactor”, beaamt de journalist. “We hebben allemaal het artikel in de Leeuwarder Courant kunnen lezen. Ze lopen nog net niet de polonaise dat hij daar weggaat. Dan wordt hij hier ineens hoofdtrainer. Het is nogal wat.”

Van Persie was niet de eerste keuze voor Feyenoord, weet Krabbendam. “Het liefst wilde Feyenoord Ten Hag hebben. Daar hebben ze echt hun best voor gedaan. Ik begreep zelfs dat hij heel even aan het twijfelen is gebracht, maar ook heel snel weer niet."

