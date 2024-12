FC Twente geeft supporters bijzonder kerstcadeau

FC Twente heeft de eigen supporters dinsdagmiddag alvast een kerstcadeau gegeven. De Tukkers maakten middels een video in kerstthema de contractverlengingen van en Michal Sadilek bekend. Steijn heeft zijn contract verlengd tot medio 2028, terwijl Sadílek nu tot 2026 vastligt.

Vorige week kwam naar buiten via Tubantia en RTV Oost dat FC Twente de contracten van Steijn en Sadílek zou gaan verlengen. Bij laatstgenoemde gingen de Enschedeërs er in eerste instantie vanuit dat ze er niet uit zouden komen met de Tsjech en hem dus in de winter zouden verkopen. Uiteindelijk wilde hij zelf heel graag bijtekenen, wat hij voor een seizoen doet. Ook Steijn liep aan het einde van het seizoen uit zijn contract, maar heeft verlengd tot medio 2028. Daarmee zullen de Tukkers bij een transfer flink kunnen verdienen aan de huidige topscorer van de Eredivisie.

Dinsdag bracht FC Twente het nieuws over de contractverlengingen naar buiten met een video waarbij beide spelers uit een cadeau onder de kerstboom vandaan stapten. Steijn is zelf erg blij met de verlenging. “Ik heb mij hier geweldig kunnen ontwikkelen”, geeft de middenvelder aan op de clubwebsite. “Sportieve uitdagingen vormen de basis van mijn carrière. Ik geniet er elke keer van om voor FC Twente te spelen. Samen met iedereen binnen Twente en de geweldige supporters gaan we er het maximale uithalen.”

Sadílek geeft aan dat hij weigerde FC Twente transfervrij te verlaten. “Daarom ben ik blij dat we elkaar gevonden hebben in een nieuw contract. Dit is mijn vierde seizoen bij FC Twente en afgelopen jaren hebben we mooie momenten beleefd”, stelt de middenvelder. “Toen ik bij de club kwam speelden we in de middenmoot en kwam FC Twente uit een zware tijd. Nu spelen we elk jaar in de subtop en spelen we in Europa. Dat willen we dit seizoen weer bereiken.”

