FC Twente slaat hele grote slag: tweetal sterkhouders gaat contract verlengen

Witte rook uit Enschede: sterkhouders en gaan hun contract bij FC Twente verlengen. Dat melden Tijmen van Wissing van RTV Oost en Leon ten Voorde van De Twentsche Courant Tubantia. Daarmee slaat technisch directeur Arnold Bruggink een grote slag.

Sadílek en FC Twente zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek om het contract te verlengen. Recentelijk leek het erop dat beide partijen er niet uit zouden komen en dat de club mikte op een winterse verkoop van de Tsjech. Sadílek zelf wilde zijn contract echter dolgraag verlengen en heeft nu de daad bij het woord gevoegd.

Sadilek gaat zijn contract voor een jaar verlengen melden de clubwatchers, waarbij het logisch is dat de Tsjechisch international deze zomer zal vertrekken uit Enschede. "Hij is Twente echt tegemoet gekomen in dit geval. Hij ziet ook wel dat hij de club nodig heeft om aan minuten te komen. Hij wil gewoon niet transfervrij weg in de winter. Als hij voor een jaar gaat bijtekenen, en dat gaat hij doen, dan gaan ze in ieder geval cashen in de zomer. Sadílek heeft er nu in ieder geval voor gezorgd dat Twente een bedrag aan hem overhoudt. Dat siert hem en daar is Twente natuurlijk ook heel blij mee", aldus Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van De Twentsche Courant Tubantia.

Steijn gaat ook verlengen bij FC Twente

Het contract van Steijn, dat doorliep tot medio 2025 met de optie voor nog een jaar, wordt ook opengebroken en verlengd. De aanvallende middenvelder is dit seizoen cruciaal voor de Tukkers en is met twaalf treffers topscorer van de Eredivisie. Daarnaast was de 23-jarige Hagenees viermaal aangever. Naar verluidt tekent Steijn bij tot de zomer van 2027.

De afspraken met Steijn moeten alleen nog op papier gezet worden, zo weet Ten Voorde. Beide partijen zijn inmiddels akkoord. "Veel mensen waren bang dat hij in de winterstop zou vertrekken, maar dat gevaar is bij deze wel geweken. Als hij gaat, gaat hij in de zomer en dan ook voor een mooi bedrag", vertelt de clubwatcher van FC Twente.

