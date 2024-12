Albert Mantingh krijgt bakken met kritiek: commentator ziet cruciale gebeurtenis pas na 46 seconden

Albert Mantingh krijgt op sociale media de nodige kritiek vanwege zijn commentaar bij de wedstrijd tussen Olympiakos en FC Twente. Kijkers van Ziggo Sport missen beleving bij de commentator, die zelfs lange tijd niet door leek te hebben dat Twente een strafschop toegekend kreeg.

Mantingh was twee weken geleden nog veelbesproken om zijn energieke commentaar bij de wedstrijd tussen PSV en Shakhtar Donetsk in de Champions League. Tijdens Olympiakos – AZ ontbreekt dat hoorbare enthousiasme. Toen Twente in de achtste minuut een strafschop kreeg na een handsbal van Olympiakos, daalde pas na 46 seconden het besef in bij Mantingh.

Mantingh spreekt over Feyenoord

Ricky van Wolfswinkel miste die strafschop, waarna Mantingh in de vijftiende minuut zei dat Feyenoord (in plaats van Twente) de kans had laten liggen om op voorsprong te komen, al corrigeerde hij zich wel meteen. Kijkers zijn niet bepaald enthousiast over zijn commentaar,

